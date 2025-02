Plans sociaux : les députés écologistes veulent lancer une commission d'enquête parlementaire sur "les défaillances des pouvoirs publics"

le député Benjamin Lucas, porte-parole du groupe écologiste, à Paris le 15 janvier 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

"L'État se contente d'accompagner la casse sociale au lieu de la prévenir. C'est le résultat d'un dysfonctionnement de la politique économique conduite depuis une bonne décennie maintenant", accusent les écologistes.

Une année "record". Face à la "multiplication des plans de licenciements", le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a annoncé ce mardi 18 février vouloir lancer une commission d'enquête parlementaire sur "les défaillances des pouvoirs publics". "On a une année 2025 qui s'annonce comme celle des records en matière de plans sociaux et de plans de licenciements", a déclaré ce mardi 18 février lors d'un point presse le député Benjamin Lucas, porte-parole du groupe écologiste. Et ce y compris de la part d'entreprises distribuant "des dividendes records à leurs actionnaires" ou ayant "touché des aides publiques", a-t-il ajouté.

La proposition de résolution des écologistes cite notamment les entreprises TotalEnergies, Danone ou Sanofi. "L'État se contente d'accompagner la casse sociale au lieu de la prévenir", accuse le texte. "C'est le résultat d'un dysfonctionnement de la politique économique conduite depuis une bonne décennie maintenant, dite la politique de l'offre, la politique de cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises, sans aucune forme de contrepartie", a accusé Benjamin Lucas.

Chaque groupe parlementaire peut exercer son "droit de tirage" une fois par an pour créer une commission d'enquête sur le sujet de son choix. Le groupe écologiste a donc choisi de l'utiliser sur ce thème, "sous-traité" par l'Assemblée nationale, selon le député, qui portera ces travaux. Il a dit souhaiter, en plus des auditions qui seront menées, que la commission d'enquête soit menée "hors les murs", en associant syndicalistes et élus locaux, dans le but de formuler des "propositions". La formation de cette commission d'enquête devra encore être validée formellement par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée.