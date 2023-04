Plan de sobriété : la Métropole de Lille veut réduire de 10% la consommation d'eau

Lille, le 1er janvier 2022. ( AFP / THOMAS LO PRESTI )

Le 30 mars, le président Emmanuel Macron a annoncé un "plan de sobriété" dont le premier objectif est d'atteindre -10% d'eau prélevée d'ici 2030 dans le pays.

Réduire de 10% la consommation d'eau : c'est l'engagement qu'a pris Véolia vendredi 14 avril, alors que la Métropole européenne de Lille lui a renouvelé la concession de la distribution de l'eau dans 66 de ses communes.

La délibération a été votée par 188 voix pour, et 9 voix contre, celles des élus écologistes, qui ont qualifié de "doux rêve" la tentative de confier à une société privée cotée le soin de "faire diminuer la consommation de ses clients sans augmenter le prix". "Sur la période 2024-2033, l'ensemble des actions envisagées par Véolia permettront d'économiser 65 millions de m3 d'eau, soit plus d'une année de prélèvement sur les ressources", indique la Mel. Le groupe a été retenu face à deux autres candidats à la suite d'un appel d'offres qui avait placé la "sobriété hydrique" au coeur du cahier des charges.

Pour ce faire, des "compteurs communicants" devront être installés dans tous les logements et 5.000 capteurs et sondes posés pour mieux réagir aux fuites. Les entreprises grandes consommatrices d'eau pourront bénéficier de conseils pour réduire leur consommation, tandis que le recours aux eaux "brutes" (eaux usées traitées, eaux pluviales...) sera développé, par exemple pour des opérations de nettoyage.

Un système de pénalité lié à des objectifs d'économie d'eau

Si Véolia consomme plus d'eau que les volumes prévus par le contrat, l'entreprise "sera soumise à un malus financier", le prix auquel elle achète l'eau à la régie de production étant multiplié par plus de deux. Ce système de pénalité lié à des objectifs d'économie d'eau constitue, selon la Mel, "une première en France et en Europe". Son président, Damien Castelain, s'est félicité d'un "changement de paradigme" pouvant servir d'exemple à d'autres collectivités.

En raison du changement climatique, "depuis 2017, la recharge des nappes alimentant la Mel accuse une baisse de 20% par rapport aux moyennes constatées au cours des dernières années", selon un communiqué de la Mel. "Aujourd'hui, on ne peut pas garantir de l'eau à une entreprise grosse consommatrice qui viendrait s'installer" dans la Mel, a souligné Alain Bézirard, vice-président de la métropole en charge de l'eau et de l'assainissement.

Comptant 1,2 million d'habitants, la métropole de Lille est composée de 95 communes, dont 66 sont concernés par la concession attribuée à Véolia et 29 dépendent d'une régie.