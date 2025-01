Pilotes, ingénieurs, mécaniciens : pourquoi l’aéronautique peine-t-elle à recruter ?

Aéronautique : des milliers d'emplois à saisir ! Le Congrès des formations ouvre ses portes alors que le secteur peine à recruter pilotes, ingénieurs et techniciens. Ce rendez-vous s'est imposé comme une institution pour tous les fervents d'aéronautique, votre serviteur compris. Créé en 1992 par le magazine Aviation et Pilote , le premier Congrès des formations (ancien nom du Salon des formations et métiers aéronautiques, SFMA) avait pour objectif de mettre en contact les organismes de formation aux métiers du pilotage d'avions ou d'hélicoptères, avec ses lecteurs, des passionnés qui souhaitaient s'informer sur la carrière du pilote de ligne et professionnel.

Depuis presque un quart de siècle, c'est devenu le rendez-vous annuel incontournable de tous les métiers de l'aéronautique et du transport aérien. En 2014, poursuivant sa croissance et avec le soutien du directeur du musée de l'Air et de l'Espace de l'époque, Gérard Feldzer, le salon a été transféré dans le hall Concorde du musée, renforçant ainsi son ancrage dans le patrimoine aéronautique français. La dernière édition du SFMA en 2024 a rassemblé 85 exposants et attiré plus de 13 000 visiteurs.

Le GIFAS, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, y prête une attention particulière en multipliant les conférences et les présentations d'entreprises. Lors de ses vœux 2025, Guillaume Faury, son