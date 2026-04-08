Pic de chaleur précoce: de nouveaux records inscrits et des températures dignes de juillet

Un passant le long de la Garonne à Toulouse lors d'un pic de chaleur, le 8 avril 2026 ( AFP / Ed JONES )

La France connait un "pic de chaleur précoce" ce mercredi, avec de nouveaux records dans certaines régions et des températures jusqu'à 14 degrés au dessus des normales, parfois dignes d'un mois de juillet, selon Météo-France.

Cet épisode qui a débuté le 4 avril "revêt un caractère exceptionnel par sa durée: six jours avec des températures 4 à 6°C au dessus des normales en moyenne sur le pays", a indiqué mercredi en fin d'après-midi Météo-France. Il est comparable aux épisodes de chaleur précoce du 5 au 10 avril 1961 ou plus récemment avec celle du 6 au 11 avril 2011, précise le prévisionniste national.

Alors que le pic des 30°C a déjà été franchi lundi dans plusieurs endroits, de la Gironde à la Corrèze, le mercure s'en est encore approché mercredi: des valeurs inédites pour un mois d'avril ont été relevées dans plusieurs villes comme Auray (Morbihan) avec 29,4°C (précédent record de 27,2°C le 7 avril 2011) de même qu'à Cosse-le-Vivien (Mayenne) où le précédent record (28,1°C) datait du 30 avril 2025.

D'autres communes du nord-ouest comme Argentan, Quimper, Lorient, Saint-Nazaire ou Caen ont également battu des records de chaleur à une telle période de l'année ce mercredi, dépassant les 27-28°C.

Ce seuil de forte chaleur est habituellement atteint autour de début juin en France.

Des personnes sur la plage à Combrit dans le Finistère le 8 avril 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Mais dans un climat réchauffé par les gaz à effet de serre émis par les activités humaines, "il arrive toutefois plus souvent depuis les années 2000 que ce seuil soit atteint dès avril, voire fin mars", rappelle Météo-France.

La barre des 30°C avait ainsi été atteinte, avec 30,3°C mesurés à Figari, en Corse, le 24 mars 2001, date la plus précoce à laquelle ce seuil a été atteint en France. Mais depuis le phénomène s'est reproduit en 2023 (30,4°C à Orthez le 29 mars 2023) et en 2024 (32°C à Pau le 6 avril).

Depuis lundi, sous l'influence de hautes pressions et d'une remontée d'air chaud par le sud, le thermomètre en France prend des allures d'été.

Les bords de la Garonne, le 8 avril 2026, lors d'un pic de chaleur à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

Mardi, des record de températures minimales ont ainsi été battus dans le Finistère, avec notamment 16°C mesurés à Brest-Guipavas ou encore 15,1°C à Camaret au plus frais de la journée.

Jeudi le temps devrait progressivement changer: après un début de journée ensoleillé, le vent devrait faire son apparition de la Bretagne aux Pays de la Loire en fin d'après-midi, et des orages sont attendus sur les régions centrales du pays. Cette baisse des températures se poursuivra vendredi, notamment dans le nord-ouest où le mercure pourrait repasser sous les normales, avant l'arrivée d'une perturbation le weekend.