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Philippines: trois adolescents tués lors d'une fusillade dans un lycée
information fournie par AFP 22/06/2026 à 10:07

Devant le lycée de Tacloban, aux Philippines, où a eu lieu une fusillade, le 22 juin 2026 ( AFP / Noel Sianosa )

Devant le lycée de Tacloban, aux Philippines, où a eu lieu une fusillade, le 22 juin 2026 ( AFP / Noel Sianosa )

Trois adolescents ont été tués et cinq autres blessés dans une fusillade dans un lycée du centre des Philippines lundi, a indiqué la police.

Les deux auteurs présumés, âgés de 14 et 15 ans, ont tiré "au hasard" dans l'établissement, a indiqué à l'AFP Evalyn Diaz, une porte-parole de la police.

Les faits se sont produits vers 09H00 (01H00 GMT) dans un lycée de la ville de Tacloban, sur l'île de Leyte dans le centre de l'archipel.

Les deux tireurs présumés ont été arrêtés.

Dans une vidéo diffusée par les médias locaux et authentifiée par l’AFP, on voit des enfants affolés en train de hurler et de pleurer, cachés dans une salle de classe, tandis que des coups de feu retentissent.

Mme Diaz a indiqué que des problèmes de "harcèlement" sont au nombre des motifs examinés.

"Nous sommes encore en train de récupérer les armes, de vérifier d’où ils les tenaient et comment ils ont pu les faire entrer dans l’école", a-t-elle ajouté.

Les auteurs présumés de la fusillade "sont toujours au poste de police, en train d’être interrogés en présence de leurs parents, car ce sont des mineurs", a indiqué Mme Diaz.

Les fusillades dans les établissements scolaires sont rares aux Philippines mais les violences par armes à feu contre des élus ou des candidats aux élections sont fréquentes, notamment lors des périodes électorales et dans les régions les plus reculées.

En 2022, trois personnes, dont un ancien maire, avaient été tuées lors d’une fusillade avant une cérémonie de remise de diplômes à l’université Ateneo de Manille, la capitale philippine.

Il a ensuite été établi qu’il s’agissait d’un assassinat motivé par des "raisons personnelles".

La détention d’armes à feu est strictement réglementée le pays d’Asie du Sud‑Est mais le marché noir est important.

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