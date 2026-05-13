Philippines-Tirs et confusion dans l'enceinte du Sénat

(Actualisé avec déclarations, précisions)

Des coups de feu ont retenti mercredi dans l'enceinte du Sénat philippin où a trouvé refuge depuis lundi le sénateur Ronald Dela Rosa, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), rapportent des journalistes de Reuters.

Mark Llandro Mendoza, secrétaire du Sénat, a dit aux journalistes qu'aucune victime n'avait été signalée dans l'immédiat.

Il a déclaré que des membres des forces de l'ordre, apparemment du Bureau national d'enquête, avaient tenté de pénétrer dans le bâtiment et avaient ouvert le feu en se repliant.

Le président du Sénat, Alan Peter Cayetano, allié de Ronald Dela Rosa, a déclaré que ce dernier était en lieu sûr et indemne.

Ronald Dela Rosa, ancien chef de la police des Philippines âgé de 64 ans, est accusé de crimes contre l'humanité dans la guerre contre le trafic de drogue menée durant la présidence de Rodrigo Duterte, qui a dirigé le pays de 2016 à 2022. Il est visé par un mandat d'arrêt de la CPI depuis novembre.

Rodrigo Duterte, âgé de 81 ans, a lui-même été remis l'an dernier à la CPI, où il attend d'être jugé pour crimes contre l'humanité en raison de sa violente répression contre le narcotrafic, qui a fait des milliers de morts selon des organisations de défense des droits de l'homme.

Avant les coups de feu, Ronald Dela Rosa a déclaré dans une vidéo diffusée sur Facebook que son arrestation par le Bureau national d'enquête était imminente et il a exhorté ses partisans à se mobiliser pour éviter son transfert à la CPI.

Le chef du Bureau national d'enquête n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Dans un climat de tension, la confusion s'est ensuite emparée du Sénat philippin lorsque plus d'une dizaine d'hommes en tenue de camouflage, certains armés de fusils d'assaut, sont arrivés, ont rapporté les journalistes de Reuters.

On ignore les raisons de ce déploiement et les autorités militaires n'ont pas pu être jointes dans l'immédiat.

Plus d'une dizaine de coups de feu ont été entendus dans la chambre haute et le personnel de sécurité a dit aux personnes présentes de se mettre à couvert, selon les journalistes de Reuters.

(Reportage Nestor Corrales, Karen Lema, Eloisa Lopez et Mikhail Flores, rédigé par Martin Petty, version française Sophie Louet et Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)