Philippines-Tirs dans l'enceinte du Sénat

Des coups de feu ont retenti mercredi dans l'enceinte du Sénat philippin où a trouvé refuge lundi le sénateur Ronald Dela Rosa, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), rapporte un journaliste de Reuters.

Comme l'ancien président Rodrigo Duterte, qui dirigea le pays de 2016 à 2022, l'ancien chef de la police des Philippines, arrêté en mars 2025, est accusé de crimes contre l'humanité dans le guerre contre le trafic de drogue durant le mandat de Duterte.

Plus d'une dizaine de coups de feu ont été entendus dans la chambre haute et le personnel de sécurité a dit aux personnes présentes de se mettre à couvert, a dit le journaliste.

(Reportage Nestor Corrales, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)