Philippines-Fusillade dans un lycée, deux élèves morts dont l'assaillant - autorités

(Actualisé avec déclarations du président philippin)

Deux élèves ont été tués mardi lors d'une fusillade dans un lycée du sud des Philippines, dont l'auteur des tirs, ont annoncé les autorités, précisant que la situation était désormais sous contrôle.

Il s'agit de la deuxième fusillade dans un établissement scolaire du pays en moins de deux mois.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a ordonné aux forces de l'ordre d'enquêter sur l’incident et de définir des mesures pour prévenir les violences dans les écoles.

"Nos écoles sont les lieux où nous confions nos enfants pour qu’ils apprennent, grandissent et rêvent de la vie qui les attend. Elles doivent également figurer parmi les endroits les plus sûrs de notre pays," déclare-t-il dans un communiqué.

La fusillade s’est produite dans un établissement rattaché à l’université privée Ateneo de Zamboanga, dans la ville de Zamboanga, dans le sud du pays.

Selon un rapport préliminaire de la police, le tireur avait apporté un pistolet et un fusil sur le campus et a ouvert le feu sur des élèves à l’intérieur d’une salle de classe.

Des images diffusées par GMA News, dont certaines parties ont été floutées, montrent des élèves se mettant à couvert alors que plusieurs coups de feu retentissent.

La victime était un élève de 3e, âgé d’environ 15 ans. Le tireur, un élève de 4e, s'est suicidé, selon la police. Deux autres personnes ont été blessées.

Cette fusillade fait suite à une attaque en juin dans un lycée public de Tacloban, dans le centre du pays, au cours de laquelle au moins trois élèves avaient été tués et une vingtaine d’autres blessés lorsque deux de leurs camarades de classe avaient ouvert le feu sur le campus.

Les fusillades dans les écoles restent rares aux Philippines, qui appliquent des règles relativement strictes concernant la détention d’armes à feu, notamment des vérifications des antécédents et des évaluations psychologiques. Des armes détenues illégalement circulent toutefois dans le pays.

La chaîne ANC a diffusé des images montrant des élèves et des parents rassemblés devant les grilles de l’école, en présence de policiers et de militaires armés. Des enquêteurs de la police scientifique sont également arrivés sur les lieux.

L'établissement, un bâtiment de cinq étages situé sur un campus de huit hectares, accueille des élèves du primaire et du collège, selon son site internet.

L'incident intervient moins de dix jours après une fusillade très médiatisée en Thaïlande, où un élève avait ouvert le feu dans une école en périphérie de Bangkok.

(Reportage Karen Lema et Mikhail Flores, avec la contribution de Nestor Corrales, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)