Pesticides : des paquets de riz basmati rappelés

Rappel Conso, le site du gouvernement concernant les produits dangereux, a appelé à la vigilance lundi concernant un paquet de riz qui pourrait être dangereux à la consommation. Le paquet de 500 grammes de riz complet, vendu par la marque Taureau Ailé de Lustucru et commercialisé sous le nom « Sélection Basmati Complet », présente un risque sanitaire.

Ce produit a été rappelé pour cause de « présence avérée d'un pesticide interdit sur le lot », précise le site officiel Rappel Conso. La consommation de ce riz pourrait engendrer un dépassement des limites autorisées de pesticides. C'est pourquoi il est demandé de ne pas en consommer et de rapporter le paquet au point de vente où il a été acheté afin d'obtenir un remboursement.

Le lot concerné porte la mention L 2021F avec une date de durabilité minimale au 01/01/2025. Il a été commercialisé depuis le 7 février 2022. Le produit visé par le rappel a été commercialisé à travers la France entière, via les distributeurs suivants : Carrefour, Auchan, Galec, Cora, Intermarché et Casino. Cette procédure de rappel reste valable jusqu'au lundi 20 mars. Pour tout renseignement, il est possible de contacter le 09 70 80 91 12.