"Permettre la guerre en Europe tout en cherchant à resserrer les liens" : l'UE rappelle à Pékin ses "contradictions"

En plein ballet diplomatique entre Pékin et Bruxelles, la cheffe de la diplomatie européenne a pointé la menace que représente les actions hostiles du régime chinois à l'égard du Vieux continent.

Kaja Kallas, au Parlement européen de Strasbourg, le 18 juin 2025 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Ne pas croire à l'idylle. Avant sa rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Bruxelles, la cheffe de la diplomatie européenne a montré les muscles, affirmant mercredi 2 juillet que la Chine doit cesser de menacer la sécurité européenne. La Chine mène "des cyber-attaques, interfère dans nos démocraties et pratique un commerce déloyal. Ces actions nuisent à la sécurité et à l'emploi en Europe", déploré Kaja Kallas.

La Chine n'est pas un adversaire, mais...

Le déplacement de M. Wang à Bruxelles intervient environ trois semaines avant un sommet entre le président Xi Jinping et les plus hauts responsables de l'UE à Pékin. Le chef de la diplomatie chinoise doit ensuite se rendre à Paris et à Berlin. La Chine n'est certes pas un adversaire de l'UE "mais en matière de sécurité, nos relations sont de plus en plus sous pression", a déploré Mme Kallas.

L'ancienne Première ministre estonienne accuse la Chine d'aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. "Les entreprises chinoises sont la bouée de sauvetage de Moscou pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine", a-t-elle ainsi affirmé, appelant la Chine à défendre le droit international. Afin de faire pression sur Pékin, l'Union européenne a pris des sanctions contre les entreprises chinoises accusées d'aider la Russie à contourner les sanctions occidentales. Mais Bruxelles reconnaît ne pas avoir obtenu de la Chine qu'elle renonce à son alliance stratégique avec la Russie.

"Permettre la guerre en Europe tout en cherchant à resserrer les liens avec l'Europe est une contradiction que Pékin doit résoudre", a relevé Mme Kallas.

Après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et la guerre commerciale qu'il a lancé, l'UE a cherché à améliorer ses relations avec la Chine. Mais les relations entre les deux blocs se sont au contraire détériorées, Bruxelles accusant Pékin de ne rien faire pour corriger ses pratiques déloyales. Les conflits se sont multipliés depuis trois ans entre l'UE et la Chine dans différents secteurs économiques: automobiles électriques, industrie ferroviaire, panneaux solaires et éoliennes.