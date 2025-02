PepsiCo table sur une performance modeste en 2025 après un 4e trimestre quasi stable

( AFP / - )

Le géant américain des snacks et des boissons PepsiCo a publié un chiffre d'affaires quasi stable au quatrième trimestre, en raison d'une demande atone en Amérique du Nord, et table sur une performance modérée en 2025, a-t-il annoncé mardi.

Au quatrième trimestre, PepsiCo - qui détient les marques de boissons Lipton Ice Tea, Pepsi, les céréales Quaker ou les chips Lay’s et Doritos - a dégagé un chiffre d'affaires de 27,8 milliards de dollars (-0,2% sur un an). C'est un peu moins qu'attendu par un consensus des analystes interrogés par Factset.

Sur cette période, le bénéfice net ressort toutefois en progression de 17% à 1,52 milliards de dollars. Rapporté par action et à données comparables, il s'établit à 1,96 dollar (+14% sur un an), légèrement supérieur aux attentes des analystes. Sur l'ensemble de l'année, il progresse de 9%, conforme aux prévisions de Pepsico, pour atteindre 8,16 dollars.

Pour expliquer la hausse de son bénéfice sur la période allant d'octobre à décembre, le groupe a mentionné un effet de comparaison avantageux, le quatrième trimestre 2023 ayant été pénalisé par des rappels dans sa division Quaker Foods en Amérique du Nord.

"Nos activités sont restées résilientes en 2024, malgré des tendances de performance modérées en Amérique du Nord", a fait valoir le PDG du groupe, Ramon Laguarta, cité dans le communiqué, évoquant aussi "les perturbations des activités dues aux tensions géopolitiques sur certains marchés internationaux".

L'Amérique du Nord, de loin son marché le plus important, a vu son chiffre d'affaires décliner au quatrième trimestre pour les divisions Quaker Foods (-2,1%) et Frito-Lay (-2%) sur fond de baisse de la demande des consommateurs, tandis que la division des boissons demeurait quasi stable.

En Amérique latine, le chiffre d'affaires a reculé de 7% sur cette période (une baisse liée aux effets de change principalement) tandis qu'en Europe il a à l'inverse progressé de plus de 6%.

Pour 2025, le mastodonte prévoit une augmentation "à un chiffre" de son chiffre d'affaires organique (hors effets de change et de périmètre) et une hausse moyenne à un chiffre de son bénéfice par action, à taux de changes constants.

Aux alentours de 11H50 GMT, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de PepsiCo reculait de 2,6%.