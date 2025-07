Pep Guardiola n’est pas fan de la comparaison entre Lamine Yamal et Lionel Messi

Il est jeune, il est talentueux, il est au Barça, il porte le 10… et pour Pep Guardiola, la comparaison s’arrête là.

Dans un entretien a GQ , l’entraîneur de Manchester City est revenu sur le parallèle bien (trop) souvent dressé entre Lionel Messi et Lamine Yamal , deux petits ayant émergé du centre de formation du FC Barcelone. Pour Pep Guardiola, il est un peu tôt pour comparer le jeune crack espagnol à la Pulga : « Il faut laisser Lamine Yamal faire sa carrière. Quand il aura quinze ans de carrière derrière lui, on dira s’il est meilleur ou moins bon » . Quand on voit comment a tourné le dernier numéro 10 du Barça qui avait été comparé à Messi, on peut le comprendre.…

ARM pour SOFOOT.com