Pénurie d’antiépileptiques : « Il y a urgence pour mon fils »

Selon le baromètre France Assos Santé, 37 % des Français ont été confrontés à une pénurie de médicaments en pharmacie cette année. C'est huit points de plus qu'en 2022. Paracétamol, version pédiatrique de l'antibiotique amoxicilline, quelque 3 000 molécules manquaient cet hiver, rapporte l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Si, pour certains médicaments, la situation s'est améliorée, elle se tend pour d'autres molécules. Et parfois, ce sont des traitements encore plus lourds qui viennent à disparaître des étals des officines.

C'est le cas du Sabril, un médicament utilisé pour aider à contrôler diverses formes d'épilepsie. Présenté sous forme de granulés pour solution buvable, le vigabatrine connaît une tension d'approvisionnement pour une durée indéterminée, comme le confirme l'ANSM. Des difficultés rapportées dans un post Twitter par la journaliste Giulia Foïs, dont l'enfant souffre de crises d'épilepsie. « Imaginez. Votre gamin fait des crises d'épilepsie, sauf quand il prend du Sabril. Imaginez. Le Sabril est en rupture de stock depuis des semaines et votre boîte est bientôt vide. Imaginez. Dis, @SanofiFR, tu nous racontes la suite de cette bien belle histoire ? » Son post Twitter a été vu plus de 359 000 fois.

« Un bouclier anti-crise »

À l'âge de 20 mois, le petit garçon a été victime d'un

