Pékin interdit l'entrée sur son territoire à deux ministres taïwanais, colère de Taipei

Pékin a interdit mercredi l'entrée sur son territoire à deux ministres taïwanais pour des activités indépendantistes présumées, provoquant la colère de Taipei qui affirme ne pas céder face aux "menaces et intimidations".

Pékin a qualifié le ministre de l'Intérieur de Taïwan, Liu Shyh-fang, et le ministre taïwanais de l'Education, Cheng Ying-yao, de "sécessionnistes irréductibles en faveur de l'indépendance de Taïwan" pour justifier de leur interdiction d'entrer sur le territoire chinois, dont Hong Kong et Macau.

Taïwan est gouverné démocratiquement mais la Chine revendique l'île comme faisant partie intégrante de son territoire et menace de recourir à la force pour la placer sous son contrôle.

La Commission des affaires continentales de Taïwan a protesté, arguant que cette décision portait gravement atteinte aux relations entre Taipei et Pékin et ne ferait que provoquer la colère de la population.

Taipei accuse Pékin de chercher à créer "un effet dissuasif au-delà des personnes nommées, afin de contraindre le peuple taïwanais à renoncer à sa détermination à maintenir le statu quo et ses libertés démocratiques".

La Chine tente également de revendiquer sa juridiction sur Taïwan en traitant ces affaires comme des "offenses criminelles domestiques", a déclaré la commission dans un communiqué, qualifiant ces décisions de maladroites et inefficaces.

"Les menaces et l'intimidation ne saperont jamais le désir des Taïwanais à défendre la démocratie et la liberté", poursuit le communiqué. "Toutes les conséquences graves découlant des actions des autorités communistes chinoises qui provoquent l'instabilité dans les relations entre les deux rives du détroit doivent être entièrement assumées par la partie chinoise."

Au total, 14 personnes sont désormais considérées comme "sécessionnistes" par Pékin, a précisé Chen Binhua, le porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan devant des journalistes, une semaine après des exercices militaires d'une ampleur inédite menés par l'armée chinoise autour de l'île.

