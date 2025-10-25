Pékin et Washington veulent éviter une escalade tarifaire, le sommet Xi-Trump en toile de fond

(Actualisé avec annonce de la rencontre en Trump et l'émir du Qatar)

par Xinghui Kok

Les délégations chinoise et américaine ont conclu samedi leur premier jour de négociations à Kuala Lumpur qui visent à éviter une escalade dans la guerre commerciale que les deux géants se livrent et à préparer une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping la semaine prochaine.

"Elles ont été très constructives, et nous nous attendons à ce qu'elles reprennent dans la matinée", a déclaré un porte-parole du département américain du Trésor, en faisant référence à dimanche matin.

Les discussions se tiennent en amont du sommet de l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) qui doit avoir lieu jeudi en Corée du Sud et après que Donald Trump a brandi la menace de droits de douane de 100% contre les biens chinois à partir du 1er novembre, en réponse au contrôle renforcé par Pékin de ses exportations de terres rares.

Les autorités chinoises, malaisiennes et américaines ont donné très peu de détails sur les réunions en cours. Le principal négociateur pour la partie chinoise, Li Chenggang, est arrivé samedi matin aux côtés du vice-Premier ministre chinois He Lifeng dans la tour Merdeka 118 de Kuala Lumpur, où les négociations se tiennent, selon un journaliste de Reuters.

Côté américain, la délégation est composée notamment du secrétaire au Trésor Scott Bessent et du représentant au Commerce, Jamieson Greer.

Les deux parties devront en outre préparer un entretien entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping jeudi, en marge du sommet de l'Asean en Corée du Sud, qui s'avère crucial pour régler certains conflits autour des droits de douane, du contrôle des technologies ou encore des achats chinois de soja.

Donald Trump entame samedi une tournée de cinq jours en Asie qui doit le voit s'arrêter en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud.

"Nous avons beaucoup de choses à discuter avec le président Xi et il a beaucoup de choses à discuter avec nous. Je pense que nous allons avoir une bonne réunion", a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One.

La question épineuse de Taïwan, que Pékin considère comme une province rebelle, et la guerre en Ukraine seront aussi au menu des négociations, selon le locataire de la Maison blanche.

Le président américain s'est également dit prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de sa tournée en Asie.

"J'y serais prêt à 100%. Je m'entends très bien avec Kim Jong-un", a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

Donald Trump va aussi rencontrer l'émir et le Premier ministre du Qatar à l'occasion d'une étape de transit avant son arrivée en Malaisie, a rapporté un responsable de la Maison blanche.

Le président américain sera accompagné du secrétaire d'Etat Marco Rubio, a ajouté ce même responsable.

(Reportage de Xinghui Kok, Rozanna Latiff et Danial Azahar à Kuala Lumpur et de David Lawder, Trevor Hunnicutt et Steve Holland à Washington; version française Zhifan Liu)