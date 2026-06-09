Pédopornographie: un maire interpelle le Rectorat sur une enquête visant un ancien enseignant

Le maire de Lens Sylvain Robert, le 15 mars 2026 à Lens, dans le Pas-de-Calais ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le maire de Lens (Pas-de-Calais) a interpellé mardi le rectorat après les interrogations de parents d'élèves qui ont reçu un appel à témoignage de la police concernant un ancien enseignant de la commune visé par une enquête pour consultation de pédopornographie.

"Plusieurs familles lensoises" ont reçu un courrier du ministère de l'Intérieur, qui "évoque une enquête en cours pour des faits de violences sur mineur par un professeur ayant enseigné sur le territoire entre 2009 et 2025", écrit dans cette lettre adressée à la rectrice de l'académie de Lille le maire PS de Lens Sylvain Robert.

M. Robert déplore ne pas avoir été informé au préalable de l'envoi de ces courriers, et s'interroge sur "les mesures prises à l'entrée de l'établissement" et la présence d'une "cellule psychologique" dans cette école.

Le rectorat de Lille a indiqué mardi soir à l'AFP qu'un "temps d'information" ainsi qu'un "accompagnement" sera proposé aux parents et dans les écoles concernées dès jeudi.

Le courrier émane de l'Ofmin, un service de la police nationale en charge de diligenter des procédures judiciaires liées à des victimes mineures, a précisé le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon, en charge de l'enquête, confirmant des informations de la Voix du Nord.

Le procureur d'Aix-en-Provence Jean-Luc Blachon, le 27 mars 2025 à Aix-en-Provence ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Ce courrier, dont des copies circulent sur les réseaux sociaux, indique que les enquêteurs cherchent à "identifier et entendre tous les élèves et anciens élèves des établissements concernés qui auraient pu être témoins ou victimes d'agissements" du professeur concerné.

Le procureur a confirmé à l'AFP qu'un ancien enseignant à Lens a été interpellé avec neuf autres personnes fin novembre 2025 dans le cadre d'une enquête pour détention, diffusion, consultation d'images pédopornographiques ainsi que pour non-dénonciation d'atteintes sexuelles à des mineurs.

Aucune de ces personnes n'a à ce jour été mise en examen pour agression sexuelle, corruption ou viol sur mineurs.

Le professeur, ainsi que deux autres personnes, qui seraient tous trois "les principaux acteurs de ce réseau, agissant en quelque sorte comme des créateurs de contenus", sont toujours en détention provisoire, a-t-il ajouté.

Ces dix personnes, réparties dans toute la France mais dont l'un des auteurs principaux est basé dans le ressort d'Aix-en-Provence, utilisaient "une plateforme cryptée sur laquelle ils échangeaient, diffusaient, consultaient de nombreux contenus pédocriminels", selon M. Blachon.

Le rectorat a précisé que l'enseignant est depuis son interpellation "sur le plan administratif placé en situation de services non faits, sans traitements", c'est-à-dire qu'il ne perçoit pas de rémunération.

Une procédure disciplinaire sera "immédiatement engagée" à son encontre dès que les conclusions de l'enquête seront connues, a-t-il aussi précisé.