 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Payer pour s'asseoir à côté de ses enfants? Londres ouvre une enquête contre Ryanair
information fournie par AFP 11/06/2026 à 11:40

Payer pour s'asseoir à côté de ses enfants? Londres ouvre une enquête contre Ryanair ( AFP / Ed JONES )

Payer pour s'asseoir à côté de ses enfants? Londres ouvre une enquête contre Ryanair ( AFP / Ed JONES )

Le régulateur britannique de la concurrence a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête contre la compagnie à bas coûts Ryanair sur les frais facturés aux parents pour s'asseoir à côté de leurs enfants, pour déterminer s'il s'agit "d'une clause contractuelle abusive".

"Les conditions générales de Ryanair exigent qu'au moins un parent soit assis avec ses enfants âgés de 2 à 11 ans" en réservant un "siège familial" payant alors que "pour tous les autres passagers, la réservation de siège est facultative", indique la CMA dans un communiqué.

Ces frais s'élèvent généralement à environ 8 livres (9,27 euros, ndlr) par trajet, selon le régulateur, qui rappelle que cette pratique est bannie en Italie mais "utilisée sur la majorité des liaisons de Ryanair au départ du Royaume-Uni".

L'entreprise a dénoncé une enquête "fallacieuse", assurant dans une déclaration transmise à l'AFP "respecter pleinement l'ensemble des lois et réglementations applicables" et ne facturer "aucun frais" pour jusqu'à quatre sièges enfants sur une réservation - les parents n'ayant à payer "qu'un seul siège réservé" pour un adulte.

Selon la CMA, c'est pourtant la seule grande compagnie au départ du Royaume-Uni à imposer ce type de frais - qui ne s'appliquent en outre pas systématiquement: "dans un nombre limité de cas, des parents peuvent être assis à côté de leurs enfants sans frais supplémentaires".

Le régulateur, qui rendra compte de l'avancée de son enquête d'ici 6 mois, précise n'avoir à ce stade "tiré aucune conclusion quant à savoir si Ryanair a enfreint la loi".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 12:55

    Ils ont un programme spécial pour éviter que ceux qui ont réservé 2 billets ne soient pas l'un a coté de l'autre!!!:-))

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank