Pau Cubarsí, l'exemple à suivre

À seulement 19 ans, Pau Cubarsí a rappelé qu'une finale de Coupe du monde ne se gagne pas uniquement grâce aux attaquants. Patron de la défense espagnole tout au long du tournoi, le Catalan a livré une prestation parfaite face à l'Argentine, au point de s'imposer comme le symbole d'une nouvelle génération de défenseurs et une référence mondiale à son poste.

« Papa, un jour je deviendrai un grand défenseur. » Une phrase qu’on entend rarement au bord des terrains. Après la démonstration de Pau Cubarsí en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (et son tournoi tout court), elle pourrait bien devenir un peu plus fréquente. Une finale, c’est le théâtre des attaquants, le moment d’inscrire le but décisif qui restera dans les mémoires durant des décennies. Un défenseur de seulement 19 ans peut aussi marquer les esprits. Celui qui confiait réaliser un rêve en disputant cette finale face à son idole, Lionel Messi, a gardé les pieds sur terre en faisant preuve d’une maturité déconcertante. Impeccable dans les duels, serein dans ses relances (96 % de passes réussies) et omniprésent dans le jeu avec ballon (139 touchés), le Catalan a littéralement court-circuité l’animation offensive argentine (s’il y en avait vraiment une), qui n’a pas eu la moindre occasion de frapper au but avant… la 117 e minute. L’Espagne a ainsi bouclé son Mondial avec un but encaissé et sept clean sheets en huit rencontres, un bilan auquel Cubarsí a largement contribué.

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Par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com