Patrick Pouyanné, de patron contesté à numéro 1 du CAC 40

C'est l'étude qui fait trembler les patrons du CAC 40… Vincent de La Vaissière interroge, tous les deux ans, 170 journalistes français et étrangers et leur demande d'apprécier (en leur attribuant une note sur 20) les plus grands dirigeants français sous l'angle de trois critères : l'incarnation interne et externe, la vision stratégique et la capacité à délivrer un résultat ainsi que la gestion des crises. Voici le trio gagnant de l'édition 2025 : Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, qui occupe la première place du classement, puis Luca de Meo, directeur général de Renault, et Benoit Bazin, PDG de Saint-Gobain. « Cette année, on assiste au triomphe des industriels. Les trois premiers sont issus des secteurs de l'énergie, de l'automobile et des matériaux de construction, résume l'auteur de l'étude. C'est aussi le sacre des polytechniciens, Patrick Pouyanné et Benoit Bazin en font partie ainsi qu'un quart des dirigeants du CAC 40. »Patrick Pouyanné : « On nous demande de prendre des décisions que les États ne prennent pas » Revue de détail du trio de tête. Commençons donc par le grand vainqueur, Patrick Pouyanné, qui est passé, selon l'étude CAC 40 VCOMV, du patron qu'on adorait détester à celui que l'on respecte. Le PDG de TotalEnergies réalise un score de 16,27 sur 20 et gagne 34 places au classement par rapport à la dernière édition. Il fait le chemin en sens inverse de Carlos Tavares, désormais ex-patron de