Passer à la voiture électrique : les Français ont-ils tort d’avoir peur ?

Malgré l'injonction de Bruxelles d'arrêter le thermique en 2035 et les efforts des constructeurs européens pour proposer des véhicules attractifs, les Français continuent de bouder le 100 % électrique. Plus de la moitié d'entre eux ont choisi l'hybride au premier semestre 2025. Seuls 17,5 % ont fait confiance aux pures électriques. D'ailleurs, seuls 9 % des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique, alors que les modèles thermiques gagnent en popularité avec 44 % des intentions d'achat, selon la dernière étude mondiale du cabinet Deloitte.

Refus du diktat européen, attachement au thermique qui permet de faire plus de 600 kilomètres et de faire le plein en 5 minutes chrono, prix excessifs des véhicules zéro émission, scepticisme sur leur autonomie, la durée de vie des batteries électriques ou la recharge… les raisons d'un tel rejet sont multiples.

Et pourtant, prendre le volant d'une électrique reste, pour l'heure, la solution la plus écologique en comparaison d'un déplacement dans une voiture thermique, quand bien même elle consommerait peu. Elle émet trois à quatre fois moins de CO2 qu'un modèle thermique du berceau à la tombe (« cradle to grave » en anglais), c'est-à-dire de l'extraction des matières premières nécessaires à la batterie jusqu'à la casse.

Si le prix constituait l'un des principaux freins à l'adoption de l'électrique, il est de moins en