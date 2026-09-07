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Pas de raison "que tout le monde fasse des efforts sauf les retraités": le gouvernement confirme vouloir faire des économies sur les pensions
information fournie par Boursorama avec Media Services 07/09/2026 à 09:29
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"Si on ne fait rien, on va dans le mur", a assuré le ministre de l'Économie, Roland Lescure.

Roland Lescure à Asheville, aux États-Unis, le 31 août 2026. ( AFP / ALLISON JOYCE )

Roland Lescure à Asheville, aux États-Unis, le 31 août 2026. ( AFP / ALLISON JOYCE )

Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a confirmé lundi 7 septembre travailler à des économies sur les pensions de retraites. Le gouvernement envisage une désindexation ou une remise en cause de l'abattement de 10%, a-t-il précisé sur RTL .

"Je comprends les frustrations. (...) J'entends les préventions des uns et autres sur 'est-ce qu'il faut que les retraités fassent un effort ?', a expliqué le ministre. J'ai envie de retourner la question en disant 'est-ce qu'il y a des raisons pour que tout le monde fasse des efforts sauf les retraités qui, pour certains d'entre eux, sont dans une situation de revenus relativement favorable ? La réponse est évidemment non".

Interrogé sur la piste retenu - désindexation des pensions les plus élevées ou modulation de l'abattement fiscal de 10%- , Roland Lescure a temporisé : "L'un ou l'autre, on regarde les deux, l'un et l'autre ont du sens".

Un budget "aussi juste que possible"

"Il va falloir faire des efforts dans toutes les dimensions, dépenses et recettes" pour boucler le budget 2027 et ramener le déficit public sous les 5%, a souligné le ministre.

Quant au prélèvement de c otisations sociales sur les primes d'intéressement, les primes de participation ou les abondements aux plans d'épargne collectifs au-delà de 3.000 euros par an -une piste piste à un milliard d'euros révélée par les quotidien Les Échos- Roland Lescure a confirmé : "Cela fait partie des pistes qu'on regarde, comme d'autres. Il n'y a rien d'acquis aujourd'hui".

"Il n'y a rien d'acquis aujourd'hui, mais j'entends bien que, et c'est pour ça que je suis un peu gêné par ces idées de mesures qui sont égrenées les unes après les autres, derrière chaque mesure, il y a une bonne raison de ne pas la faire", a tempéré le ministre.

"Mais la réalité, c'est que si on ne fait rien... On va dans le mur , a-t-il promis. Donc moi, je souhaite pouvoir présenter un budget global, équilibré. Je dirais aussi juste que possible. (...) Je souhaite que la France reste sur les rails de la croissance et de la soutenabilité budgétaire. C'est ma responsabilité."

16 commentaires

  • 10:05

    VOUS VOYEZ …ILS SONT COURAGEUX…QUAND ILS N’ONT PLUS RIEN A PERDRE !!! Le RN est sur de passer et grasse à MACRON

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