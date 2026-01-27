Partouche: bénéfices en hausse en 2024-2025 après une année de transition

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de casinos Partouche a réalisé des bénéfices en forte progression lors de son exercice 2024-2025, après une année marquée par d'importants investissements de rénovation, qui avaient pesé sur sa rentabilité, a indiqué l'entreprise mardi.

Au cours de son exercice décalé, de novembre 2024 à octobre 2025, le deuxième casinotier français (derrière Barrière), avec 41 établissements exploités et 4.050 salariés, a dégagé un bénéfice net de 51,1 millions d'euros, en nette progression par rapport à l'exercice précédent, où il n'avait atteint que 1,1 million.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 6%, à 460,2 millions d'euros.

Le produit brut des jeux, l'indicateur clé du secteur, qui représente la différence entre les mises des joueurs et les gains, a connu une croissance de 5,1 % à 748,3 millions d'euros, porté par les machines à sous (+3,6%) comme les jeux traditionnels (+9,6%), ainsi que par l'acquisition du casino Cannes 50 Croisette et l'ouverture d'un établissement au Bénin.

D'importants travaux de rénovation dans plusieurs casinos avaient plombé les résultats en 2023-2024, la direction du groupe évoquant alors "une année de transition".

Pour 2024-2025, Partouche souligne les bonnes performances des établissements d'Annemasse (résultat opérationnel courant en hausse de 1,8 million d'euros) et de Divonne (+0,7 million), "attestant de la pertinence des travaux réalisés".

Les casinos d'Aix-en-Provence (+2,1 millions) et de Middelkerke (Belgique) (+0,6 million hors jeux en ligne) progressent aussi "grâce à un important travail mené sur leur structure de charges".

Les casinos de Meyrin (Suisse) (+3,3 millions hors jeux en ligne) enregistrent aussi de bons résultats, grâce notamment à une révision à la baisse de la concession au 1er janvier 2025.

A l'inverse, le Royal Palm à Cannes a patiné (-3,7 millions) après son déménagement sur le site de l'hôtel Palm Beach en décembre 2024. L'établissement "n'a pas encore trouvé la synergie attendue durant la saison estivale avec le Palm Beach".

Partouche "envisage" de distribuer un dividende "en croissance" au titre de cet exercice.