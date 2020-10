Parlementaires LR : silence dans les rangs !

Il devait être question d'écologie, d'environnement et de fractures territoriales... Mais le renoncement de François Baroin à se présenter à la présidentielle et les attaques régulières entre les différentes sensibilités ont quelque peu fait dévier le programme du séminaire qui réunissait tous les parlementaires LR, jeudi 8 octobre, dans la galerie des fêtes de l'hôtel de Lassay, à l'Assemblée nationale.

Jean-Louis Borloo, invité en tant qu'ancien ministre de l'Écologie, a bien plaidé pour un développement économique raisonné et raisonnable. Frédéric Dabi, DG de l'institut de sondage Ifop, a certes présenté les résultats d'une enquête exclusive sur les Français, la droite et l'écologie... Et le politologue Jérôme Fourquet, auteur de L'Archipel français : Naissance d'une nation multiple et divisée, a bien posé un diagnostic sur les fractures sociales, sécuritaires et communautaires, et souligné l'importance de mener une politique d'industrialisation.

Mais les conversations de couloir ont surtout roulé sur François Baroin, qui avait fait savoir avant cette journée à quelques parlementaires qu'il renonçait à toute ambition présidentielle. Et les chefs de file des trois groupes parlementaires, le président du Sénat et du parti ont avant tout préféré mettre l'accent sur la nécessité de

