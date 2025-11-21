Paris, Berlin et Londres posent leurs conditions au plan US pour l'Ukraine

Toutes les décisions ayant des implications pour les intérêts de l'Europe et de l'Otan "nécessitent le soutien conjoint et le consensus des partenaires européens et des alliés de l'Otan respectivement", ont déclaré vendredi la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni en réponse au "plan de paix" américain pour le règlement du conflit russo-ukrainien.

Les dirigeants des trois pays se sont entretenus par téléphone avec le président ukrainien Volodimir Zelensky et ont "réaffirmé leur engagement indéfectible en faveur d'une paix juste et durable", précise un communiqué de la présidence française.

(Sophie Louet avec Michel Rose, édité par Jean-Stéphane Brosse)