Parc des Princes : two blocks, one CUP

Victime de son succès, le Collectif Ultras Paris (CUP) cherche à élargir sa présence au sein du Parc des Princes. Et pourrait, dès la saison prochaine, étendre ses quartiers sur les terres du rival historique : la Tribune Boulogne. Le retour de deux virages actifs dans le stade de la capitale est sur le point de devenir réalité, mais à quel prix ?

L’information, révélée par RMC Sports, a fait grand bruit dans le monde des tribunes : dans un courrier envoyé à ses membres, le Collectif Ultras Paris (CUP) invoque une « liste d’attente saturée au Virage Auteuil » et déclare s’être « mis d’accord » avec la direction du Paris Saint-Germain « pour l’ouverture de l’animation et des chants en tribune Boulogne ». Sans plus de précision, si ce n’est l’objectif de généraliser l’ambiance des grands soirs à l’ensemble du stade dont une grande partie reste encore frileuse à l’atmosphère que tentent d’insuffler les ultras. « Même si le cœur du CUP se trouve à Auteuil, il est temps de voir plus grand et de redonner au Parc des Princes l’ambiance qu’il mérite, avec deux tribunes en fusion » , ajoute-t-on dans le communiqué. Ironie du sort, alors que plusieurs groupes indépendants du CUP ont tenté le coup – sans succès – à plusieurs reprises depuis une dizaine d’années, c’est une association issue du virage opposée qui est parvenu à rafler le jackpot et s’impose plus que jamais comme l’unique porte d’entrée autorisée pour le supportérisme organisé au Parc des Princes.

Success story

Les plus anciens visiteurs de l’enceinte de l’ouest parisien le savent, celle-ci n’a jamais aussi bien résonné que lorsqu’elle avait deux virages actifs. Aujourd’hui encore, revoir ces vidéos lors desquels Boulogne et Auteuil se répondent provoquent objectivement quelques frissons, qu’importe le club que l’on supporte. Inutile cependant de réécrire l’Histoire. Derrière la façade se cachait une rivalité féroce sur fond de divergences politiques qui, après tant années de galères et de combats, a conduit à une issue inévitable : la mort d’un supporter, suivie du Plan Leproux 2010 et de la mort de l’ambiance au Parc. Jusqu’à ce qu’en 2017, Nasser Al-Khelaïfi décide de donner une seconde chance aux margoulins des virages en autorisant le retour des ultras en tribune Auteuil à travers un collectif fondé un an plus tôt : le CUP.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com