Paramount Skydance surenchérit sur Warner Bros Discovery, Netflix se dit serein
information fournie par AFP 08/12/2025 à 21:42

Le groupe de télévision et de cinéma Paramount Skydance a présenté lundi une contre-offre pour son concurrent Warner Bros Discovery (WBD), valorisé 108,4 milliards de dollars, trois jours après l'annonce d'un accord de rachat entre WBD et Netflix, dont le patron s'est dit serein face à cette contre-attaque.

A la différence de Netflix, qui ne propose de racheter, pour l'essentiel, que le studio Warner Bros et la plateforme de vidéo à la demande HBO Max, Paramount Skydance veut, lui, acquérir l'ensemble de WBD, y compris son portefeuille de chaînes de télévision, selon un communiqué.

L'offre publique d'achat (OPA), qui court jusqu'au 8 janvier, se fait à 30 dollars l'action, soit 77,9 milliards au total à quoi s'ajoute la dette, portant la valeur de l'entreprise à 108,4 milliards.

Cette surenchère "était totalement attendue", a commenté, après l'annonce, le co-directeur général de Netflix Ted Sarandos lors d'une conférence organisée par la banque UBS. "Nous sommes super confiants dans le fait que nous allons mener (l'acquisition) à terme."

Les investisseurs ont réagi favorablement à ce nouveau développement, le titre WBD gagnant 5,08% à 27,31 dollars vers 19H30 GMT à la Bourse de New York. Le titre Netflix était, lui, en revanche sanctionné, abandonnant 3,31%.

Avant d'étudier une vente, Warner Bros Discovery avait pour projet de scinder du reste du groupe ces chaînes, parmi lesquelles figure CNN et Discovery, estimant leur potentiel de croissance moindre dans un contexte d'érosion de la télévision par câble aux États-Unis.

Paramount Skydance avait été le premier à manifester son intérêt pour Warner Bros Discovery et a soumis cinq offres, avant celle de lundi, mais le conseil "ne les a jamais étudiées sérieusement", affirme le groupe, et WBD lui a préféré Netflix, qui a également coiffé au poteau le câblo-opérateur Comcast.

"Notre offre est la plus élevée parmi celles qui sont sur la table", a déclaré David Ellison, patron de Paramount Skydance, lors d'un entretien à la chaîne CNBC.

Celle de Netflix valorisait Warner Bros et HBO Max 82,7 milliards de dollars, dette comprise (72 hors dette).

Pour tenter de convaincre le conseil d'administration de WBD et ses actionnaires, Paramount Skydance est prêt à financer son offre intégralement en numéraire, alors que celle de Netflix comportait une partie en actions (16% environ).

- L'enjeu de l'emploi -

Le groupe est parvenu à réunir cette somme colossale en s'appuyant, pour partie, sur le patrimoine de la famille Ellison, le père de David, Larry, étant l'un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 270 milliards de dollars par le site du magazine Forbes.

Paramount Skydance prévoit également de lever 54 milliards de dollars de dette, un montant considérable qui lesterait le bilan de l'entité combinée en cas de succès de l'opération.

"Nous avons davantage de certitude d'obtenir l'accord des régulateurs" que Netflix, a également fait valoir David Ellison.

Dimanche, en marge d'une cérémonie à Washington, Donald Trump avait exprimé des doutes quant à l'opportunité d'une union entre Netflix et Warner Bros.

Netflix a déjà "une très grosse part de marché", a-t-il rappelé, ce qui "pourrait être un problème".

Ce rapprochement réunirait, en effet, deux des trois plus grosses plateformes mondiales de vidéo à la demande payante (en excluant Amazon Prime au modèle hybride), soit plus de 300 millions d'abonnés pour Netflix et 128 pour HBO Max.

"Laisser le premier service mondial de streaming fusionner avec le troisième est mauvais pour la concurrence", a avancé David Ellison, le service de Paramount Skydance, Paramount+, étant d'une taille plus modeste avec 79 millions d'abonnés.

David Ellison a aussi pour lui d'avoir l'oreille de Donald Trump, qui est proche de son père Larry, lequel a contribué financièrement aux campagnes électorales du président américain.

Parmi les partenaires du projet figure également la société d'investissement Affinity Partners, contrôlée par le gendre du chef de l'Etat, Jared Kushner.

"L'intérêt du président est le même que le notre, à savoir créer ou préserver des emplois", a dit Ted Sarandos lundi, rappelant que Paramount Skydance entendait, en cas de succès, générer des économies supérieures (5 milliards de dollars) à celles promises par Netflix (2 à 3).

"D'où pensez-vous que vont venir ces synergies?", a interrogé le dirigeant. "Des suppressions de postes. Nous, ne n'allons pas supprimer d'emplois. Nous allons en créer."

Fusions / Acquisitions
