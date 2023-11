Pannier-Runacher "regrette" la volonté de TotalEnergies d'accroître sa production d'hydrocarbures

Pour la ministre de la Transition énergétique, "une entreprise pétro-gazière qui ne sait pas inventer son modèle décaborné est sans avenir".

Agnès Pannier-Runacher, le 15 novembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Malgré les appels à réduire les énergies fossiles, TotalEnergies a annoncé fin septembre qu'il comptait "augmenter sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par an sur les cinq prochaines années", notamment pour répondre à la demande dans les pays émergents. Une décision que "regrette" Agnès Pannier-Runacher.

"Pourquoi développer de nouveaux actifs" pétrogaziers?, s'est interrogée mardi 21 novembre dans les colonnes du Monde la ministre de la Transition énergétique. "C'est un fait et je le regrette : les entreprises pétrolières et gazières veulent poursuivre leurs activités d’exploration et de production" , a-t-elle déploré, alors que l'exécutif promet de faire de la France la première nation industrielle à sortir de la dépendance aux énergies fossiles.

Pour la ministre, "le premier sujet est d'obtenir de l'ensemble du secteur des décisions sur les émissions liées à la production. Et pour agir sur les émissions liées à l’utilisation des hydrocarbures, il faut des politiques de baisse de l'utilisation des fossiles". "C’est ce que nous mettons en place : à un moment, le pétrole sera mécaniquement absent du (bouquet) énergétique français et ce sera pareil pour tout le continent européen. Alors pourquoi développer de nouveaux actifs? Je le dis sans détour : une entreprise pétro-gazière qui ne sait pas inventer son modèle décaborné est sans avenir ", a-t-elle ajouté.