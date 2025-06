Paname, c'est la Champions League

Vainqueur de sa toute première Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a vécu une nouvelle nuit d'ivresse, au terme d'une soirée irrationnelle.

Il est de ces nuits qui marquent une vie, une ville, une génération, un club, une compétition. À Munich, ce 31 mai 2025, le Paris Saint-Germain a changé son histoire. Après tant d’années à regarder les autres courir vers sa destinée, le PSG a fini par faire changer les regards et changer son héritage. Après une phase finale majestueuse ponctuée par une finale dantesque, finalement déséquilibrée tant Paris a dominé son sujet, il y a eu dans l’air munichois quelque chose de dément, d’inconscient, d’irrationnel. Peut-être le même qu’avait humé les Marseillais il y a 32 ans dans cette même ville, mais maintenant, ce trophée, cette étoile et cette sensation sont à eux.

Fini de se pincer pour y croire

Face à une équipe de l’Inter Milan que tout le monde décrivait comme solide défensivement, dure à bouger et surtout bien plus expérimentée, Paris n’a mis que 12 minutes à faire sauter le verrou, 20 à le fendre en deux. Pourtant à la pause, c’était la rationalité qui transpirait toujours, à l’heure de se dire que même avec deux buts d’avance et 45 minutes à jouer. l’Inter pouvait revenir, allait mettre les bouchées doubles pour réduire le score d’entrée… Les traumatismes ont la peau dur et il fallait bien qu’ils servent pour se surpasser. C’est ce qui a poussé Kvicha Kvaratskhelia notamment à continuer d’appuyer, une fois, deux fois. C’est ce qui a submergé Simone Inzaghi, qui perdu ses nerfs et un rapport de force. C’est surtout ce qui a permis à Désiré Doué de se transformer en Inzaghi, mais plutôt en Pippo et en finisseur hors pair. Et un, et deux et trois zéro ! Est-ce bien réel ? Il reste presque 30 minutes et les supporters parisiens peuvent déjà célébrer leur première Ligue des champions.…

Par Julien Faure, à Munich pour SOFOOT.com