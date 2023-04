Palmarès des médecins experts : pourquoi cette enquête ?

Au Point, nous sommes convaincus que la médecine de qualité doit être promue, et surtout accessible à tous. Nous avons ainsi choisi de proposer à nos lecteurs un palmarès exclusif en son genre, celui des 1 000 médecins experts, dans 14 disciplines médicales et chirurgicales.

Une enquête unique qui a mobilisé trois journalistes et un informaticien durant dix-huit mois. Notre but : permettre à nos lecteurs de se repérer dans un système de soins inégal et obscur. De plus en plus de patients, hésitants quant à leur parcours de soins après l'annonce d'une maladie complexe, rare, ou l'échec d'un traitement, ont souvent besoin d'un deuxième avis médical et sont à la recherche des meilleurs spécialistes. De multiples officines – plus ou moins sérieuses – ont bondi sur ce créneau. Pour toutes ces raisons, nous avons mené ce travail d'investigation de grande ampleur. Nous l'avons fait sans le concours du Conseil national de l'ordre des médecins, cette institution étant opposée à toute comparaison des médecins entre eux. Et nous faisons le choix de mettre ces données à disposition de nos abonnés.