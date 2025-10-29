Palace torpille Liverpool, ça passe pour Arsenal, City et Chelsea

À force de creuser, Liverpool finira pas trouver du pétrole.

L’équipe A des Reds n’a pas la pêche, et la version A’ ne fait pas mieux. La bande de Wataru Endo a subi la loi de sa bête noire, Crystal Palace, à Anfield mercredi (0-3). Ismaïla Sarr a endossé le rôle du bourreau avec deux buts avant la mi-temps (41 e , 45 e ). Yeremy Pino a enfoncé le clou en fin de match (88 e ) alors que le champion d’Angleterre était réduit à 10 depuis le carton rouge du jeune Amara Nallo (18 ans), auteur d’une faute en position de dernier défenseur (79 e ). Liverpool quitte donc la League Cup en huitièmes de finale et concède une sixième défaite en sept matchs.…

QB pour SOFOOT.com