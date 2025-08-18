Pakistan-Plus de 300 morts dans des inondations, les opérations de secours reprennent

par Akhtar Soomro et Mushtaq Ali

Des violentes pluies ont interrompu lundi les opérations de secours pendant plusieurs heures dans le nord-ouest du Pakistan, où des crues soudaines ont fait plus de 300 morts depuis vendredi, ont déclaré les autorités.

D'importantes précipitations survenues dans plusieurs districts du nord du pays ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain, notamment dans les régions vallonnées, semant la mort et causant des dégâts considérables.

"C'était comme un scénario apocalyptique", a déclaré à Reuters TV l'étudiant de 24 ans Sahil Khan. "Tout le monde a peur. Les enfants ont peur. Ils ne peuvent pas dormir."

Le district de Buner, à trois heures et demie de route de la capitale Islamabad, a été le plus durement touché avec plus de 200 morts.

Dans le village de Bayshonai Kalay, les habitants paniqués se sont ainsi réfugiés sur les hauteurs après qu'un canal ayant déjà fait l'objet de crues a commencé à monter de nouveaux signes de débordement, selon des témoins à Reuters.

Les pluies torrentielles ont contraint les équipes de secours à interrompre leurs opérations pendant plusieurs heures lundi avant de pouvoir reprendre, a déclaré à Reuters Abid Wazir, un responsable du gouvernement régional.

"Notre priorité est maintenant de dégager les routes, de mettre en place des ponts et d'apporter de l'aide aux personnes touchées", a-t-il déclaré.

Les secouristes des autorités locales, de l'agence de gestion des catastrophes et de l'armée ont utilisé des excavatrices pour dégager les routes et les rues de la boue, des arbres tombés et des poteaux électriques.

Des secours ont été envoyés dans les zones touchées, a déclaré lundi le ministre de l'Information, Attaullah Tarar, dans une déclaration vidéo enregistrée.

Les autorités ont déclaré que d'autres fortes pluies sont attendues sur l'ensemble du Pakistan jusqu'au début du mois de septembre.

(Reportage Akhtar Soomro à Buner et Mushtaq Ali à Peshawar ; avec Asif Shahzad ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)