Orsted: feu vert à la recapitalisation, la prévision de rentabilité 2025 abaissée

Les actionnaires du groupe danois Orsted ont approuvé vendredi la recapitalisation de 60 milliards de couronnes (8 milliards d'euros) annoncée en août pour faire face aux conséquences des décisions américaines gelant les projets de parcs éoliens, a annoncé le spécialiste de l'éolien offshore.

L'Etat danois, actionnaire à 50,1%, avait déjà annoncé qu'il suivrait cette augmentation de capital, tout comme le géant norvégien de l'énergie Equinor, actionnaire à près de 10%.

Le groupe a annoncé en parallèle qu'il abaissait sa prévision d'Ebitda pour 2025 en raison de vents moins forts que prévu et du retard pris par un projet à Taïwan, selon son communiqué.

Son objectif d'Ebitda se situe désormais dans une fourchette de 24 à 27 milliards de couronnes danoises, contre 25 à 29 milliards précédemment, en raison de "l'impact des vitesses de vent en mer inférieures à la normale dans l'ensemble du portefeuille offshore" et du retard dans la mise en fonctionnement d'un projet à Taïwan.

Le titre Orsted gagnait 3,57% à 206,40 couronnes peu après 11H30 locales (09H30 GMT) dans un marché en légère hausse.

Orsted doit faire face à la volonté de l'administration Trump de bloquer le développement de l'éolien aux Etats-Unis.

La recapitalisation doit servir à financer son projet éolien offshore Sunrise Wind -- qui est en construction au large des côtes de New York -- dans des conditions financières correctes.

Orsted voulait céder une participation dans ce projet mais n'y est pas parvenu et a donc décidé d'assumer la pleine propriété de ce parc.

Le groupe danois a par ailleurs déposé une plainte jeudi auprès d'un tribunal de Washington contre l'arrêt des travaux sur un immense projet en mer au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre baptisé Revolution Wind, pourtant achevé à 80%.