Orpea : la Caisse des dépôts évoque des "priorités financières pas compatibles avec le monde des Ehpad"

Le bras financier de l'Etat va prendre le contrôle du groupe de maisons de retraite, dont les mauvaises pratiques avaient été exposées au grand jour il y a un an.

A terme, la CDC détiendra 50,2% du capital d'Orpea ( AFP / LOIC VENANCE )

Après le choc des révélations du livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet, qui a plongé Orpea dans la tourmente, le groupe a indiqué mercredi 1er février qu'un groupement d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts (CDC) va prendre le contrôle du géant des maisons de retraite, à l'issue d'une opération de restructuration de sa dette.

Dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France , la directrice déléguée des politiques sociales de la CDC a évoqué la situation du groupe, qui sera désormais sous le contrôle du bras financier de l'Etat.

"Restaurer l’essentiel de la mission" d'un Ehpad

"L’affaire Orpea a montré que certaines dérives et certaines priorités financières n’étaient pas compatibles avec le monde des Ehpad", estime ainsi Laure de la Bretèche, dans les colonnes du quotidien d'information. "Il faut accepter l’investissement de long terme, que la priorité soit donnée à la qualité des soins et à la prise en charge des personnes âgées", ajoute t-elle.

"Aujourd’hui, il s’agit non pas simplement de répondre à ces dérives mais de restaurer l’essentiel de ce que doit être la mission d’une maison de retraite médicalisée pour personnes âgées", espère t-elle encore.

L'accord de principe, approuvé par Orpea, le groupement mené par la CDC et des créanciers, prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dette en la convertissant en capital et d'injecter 1,55 milliard d'euros de capital supplémentaire. A l'issue du processus, la CDC détiendra 50,2% du capital d'Orpea, les créanciers 49,4% et les actionnaires actuels, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, 0,4%. Dans le détail, 1,3 milliard d'euros sera injecté par la Caisse des dépôts, bras financier de l'Etat, et ses alliés, dont les mutuelles Maif et Mascf.

Cet accord permettra de "restructurer très significativement le bilan de l'entreprise à travers une réduction de près de 60% de son endettement net, un renforcement très important de ses fonds propres" et donne ainsi "les moyens financiers nécessaires pour mener à bien notre plan de refondation" présenté le 15 novembre dernier, a commenté Laurent Guillot, directeur général d'Orpea, cité dans le communiqué.