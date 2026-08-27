Orages: 44 départements en vigilance orange jeudi après-midi, risque de grêle

Vingt-trois départements vont être placés en vigilance orange pour les orages jeudi après-midi ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Quarante quatre départements sont en vigilance orange pour les orages jeudi après-midi, a annoncé Météo-France dans son bulletin de 16H00, mettant en garde contre un risque de grêle.

Vingt-six départements seront encore concernés par cette vigilance orange vendredi.

"De forts orages accompagnés de grêle et d'intenses intensités pluvieuses concernent actuellement le nord de l'Auvergne et la Loire", relève l'institut.

Dans le détail, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Côted'Or, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Loire, Lot, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire , Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et Val-d'Oise.

Les orages pourront être accompagnés de grêlons "de taille moyenne à grosse", soit de 2 à 5 cm, selon Météo-France, mais aussi de fortes pluies avec des cumuls horaires jusqu'à 30 mm, et de rafales de vent jusqu'à 100 km/h, ou davantage localement.

Le prévisionniste met également en avant un risque de "phénomènes tourbillonnaires" en Auvergne, en Bourgogne et dans les Vosges, sans totalement les exclure ailleurs.

Cet épisode survient après que le sud du pays a été traversé dans la nuit de lundi à mardi par de violents orages, qui ont notamment provoqué une tornade dévastatrice dans l'Aude lundi, dans le village de Pomas.

Les deux départements corses passent pour leur part à midi en vigilance orange "canicule", avec l'arrivée de masses d'air très chaudes et d'un effet de sirocco, qui pourrait occasionner des pics de température supérieurs à 40°C, précise Météo-France.