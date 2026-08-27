 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orages: 44 départements en vigilance orange jeudi après-midi, risque de grêle
information fournie par AFP 27/08/2026 à 16:31
Ajouter Boursorama à vos sources

Vingt-trois départements vont être placés en vigilance orange pour les orages jeudi après-midi ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Vingt-trois départements vont être placés en vigilance orange pour les orages jeudi après-midi ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Quarante quatre départements sont en vigilance orange pour les orages jeudi après-midi, a annoncé Météo-France dans son bulletin de 16H00, mettant en garde contre un risque de grêle.

Vingt-six départements seront encore concernés par cette vigilance orange vendredi.

"De forts orages accompagnés de grêle et d'intenses intensités pluvieuses concernent actuellement le nord de l'Auvergne et la Loire", relève l'institut.

Dans le détail, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Corrèze, Côted'Or, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Loire, Lot, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire , Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et Val-d'Oise.

Les orages pourront être accompagnés de grêlons "de taille moyenne à grosse", soit de 2 à 5 cm, selon Météo-France, mais aussi de fortes pluies avec des cumuls horaires jusqu'à 30 mm, et de rafales de vent jusqu'à 100 km/h, ou davantage localement.

Le prévisionniste met également en avant un risque de "phénomènes tourbillonnaires" en Auvergne, en Bourgogne et dans les Vosges, sans totalement les exclure ailleurs.

Cet épisode survient après que le sud du pays a été traversé dans la nuit de lundi à mardi par de violents orages, qui ont notamment provoqué une tornade dévastatrice dans l'Aude lundi, dans le village de Pomas.

Les deux départements corses passent pour leur part à midi en vigilance orange "canicule", avec l'arrivée de masses d'air très chaudes et d'un effet de sirocco, qui pourrait occasionner des pics de température supérieurs à 40°C, précise Météo-France.

Canicule
Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 12:41

    Les différentes « catastrophes’ constatées, incendie, sécheresse, inondations, etc…ont elles démontrées ce que pouvaient être réellement la punition écologique. C’est donc une remise en compte totale de nos modes de vie, de production, qu’il faut envisager. En comptant sur qui ? Ni la droite, et surtout pas l’extrême droite.et ses ventilateurs. En espérant qu’une majorité de citoyens n’aient pas d’ici là « oubliés » les faits.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank