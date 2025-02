OpenAI va ouvrir des serveurs dans l'Union européenne

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le créateur de ChatGPT, l'Américain OpenAI, a annoncé jeudi qu'il allait permettre à des clients européens de stocker les données de leurs conversations avec ses chatbots au sein de l'Union européenne, plutôt qu'aux États-Unis ou ailleurs, leur donnant la maîtrise de ces informations.

Dans un communiqué, OpenAI a déclaré que les entreprises et établissements universitaires qui paient pour que leurs employés ou leurs étudiants utilisent ses robots conversationnels se verront offrir la possibilité de stocker les données de ces interactions dans l'UE.

Les développeurs utilisant les modèles d'OpenAI pour leurs propres applications alimentées par l'IA pourront également choisir que les requêtes des utilisateurs soient traitées au sein de l'UE.

"Cela aide les organisations opérant en Europe à respecter les règles locales en matière de souveraineté des données," a commenté OpenAI.

Cette annonce intervient alors que les développeurs d'IA basés principalement aux États-Unis, comme OpenAI, Meta, Google et Microsoft, investissent des dizaines de milliards de dollars dans l'infrastructure de centres de données pour utiliser à grande échelle chatbots et générateurs d'images.

Les géants de la technologie voient souvent la réglementation européenne sur les questions des données personnelles (RGPD) et de l'IA (AI Act) comme un frein à leur développement sur le continent.

Cette décision devrait permettre à OpenAI de répondre à des appels d'offres dans le secteur public de l'UE, a précisé à l'AFP Yaël Cohen-Hadria, avocate spécialiste du numérique pour le cabinet français EY.

OpenAI a fait de l'Europe une priorité dans l'implantation de ses bureaux à travers le monde, avec des sites à Paris, Bruxelles et Dublin. La société basée en Californie a également des bureaux à New York et Singapour.

Cette annonce intervient avant un sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris qui réunira une myriade d'acteurs du secteur venant de plus de 80 pays lundi et mardi.