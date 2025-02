OpenAI "n'est pas à vendre", déclare un de ses dirigeants, après l'offre d'achat de Musk

L'entreprise américaine OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, "n'est pas à vendre", a affirmé mardi un de ses dirigeants à Paris, quelques heures après une offre de rachat non sollicitée du milliardaire Elon Musk pour la somme de 97,4 milliards de dollars.

(illustration) ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

"OpenAI n'est pas à vendre et toute suggestion du contraire est vraiment trompeuse", a déclaré à la presse Chris Lehane, vice-président en charge des affaires publiques chez OpenAI, lors d'un événement à Paris organisé en marge du sommet mondial pour l'intelligence artificielle.

Selon le Wall Street Journal et le New York Times, le consortium emmené par Elon Musk a proposé 97,4 milliards de dollars lundi au conseil d'administration pour l'acquisition de l'entité.

Cette offre non sollicitée arrive alors que Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui est à Paris mardi dans le cadre du sommet pour l'IA, essaie de lever des fonds et de transformer la start-up en société à but lucratif.

Il s'agit surtout d'une proposition "venant d'un concurrent, qui a du mal à suivre au niveau technologique et à rivaliser avec nous sur le marché", a assené Chris Lehane.

Déjà à la tête de Tesla, de SpaceX ou du réseau social X, Elon Musk a lancé en 2023 sa propre start-up d'IA générative, xAI.

Le milliardaire proche de Trump, qui fait partie des cofondateurs d'OpenAI, s'en prend régulièrement à Sam Altman, à qui il reproche notamment d'avoir dévoyé la mission initiale de la start-up, axée sur un développement raisonné de l'IA.

En décembre, il a ouvert un nouveau front judiciaire contre la star de la Silicon Valley, en demandant à la justice américaine de l'empêcher de se transformer en une entreprise entièrement à but lucratif.