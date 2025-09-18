Onu-Veto américain à un projet de résolution pour un cessez-le-feu à Gaza

Les Etats-Unis ont opposé jeudi leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza ainsi que la levée de toutes les restrictions imposées par Israël à l'acheminement d'une aide humanitaire dans l'enclave palestinienne.

Le texte, rédigé par les dix membres non permanents du Conseil, prévoyait également de réclamer la libération immédiate, digne et sans conditions de tous les otages encore retenus par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens.

Il a reçu 14 votes sur 15 en sa faveur.

C'est la sixième fois que les Etats-Unis, premiers alliés d'Israël, opposent leur veto, droit dont ils disposent en vertu de leur statut de membre permanent, à une résolution du Conseil de sécurité concernant la guerre à Gaza depuis le début du conflit il y a près de deux ans.

"La famine a été confirmée à Gaza", a souligné l'ambassadrice du Danemark auprès des Nations unies, Christina Markus Lassen, au Conseil avant le vote. "Pendant ce temps, Israël a intensifié son opération militaire dans la ville de Gaza, aggravant encore les souffrances des civils. C'est cette situation catastrophique, cet échec humanitaire et humain, qui nous oblige à agir aujourd'hui", a-t-elle dit.

"Le Hamas est responsable du déclenchement et de la poursuite de cette guerre. Israël a accepté les conditions proposées pour y mettre fin, mais le Hamas persiste à les rejeter. Cette guerre pourrait prendre fin aujourd'hui si le Hamas libérait les otages et déposait les armes", a déclaré de son côté l'envoyée spéciale américaine pour le Proche-Orient Morgan Ortagus.

(Michelle Nichols, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)