 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Onu-Veto américain à un projet de résolution pour un cessez-le-feu à Gaza
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:13

(Adds Danish, U.S. Israeli comment)

Les Etats-Unis ont opposé jeudi leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza ainsi que la levée de toutes les restrictions imposées par Israël à l'acheminement d'une aide humanitaire dans l'enclave palestinienne.

Le texte, rédigé par les dix membres non permanents du Conseil, prévoyait également de réclamer la libération immédiate, digne et sans conditions de tous les otages encore retenus par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens.

Il a reçu 14 votes sur 15 en sa faveur.

C'est la sixième fois que les Etats-Unis, premiers alliés d'Israël, opposent leur veto, droit dont ils disposent en vertu de leur statut de membre permanent, à une résolution du Conseil de sécurité concernant la guerre à Gaza depuis le début du conflit il y a près de deux ans.

"La famine a été confirmée à Gaza", a souligné l'ambassadrice du Danemark auprès des Nations unies, Christina Markus Lassen, au Conseil avant le vote. "Pendant ce temps, Israël a intensifié son opération militaire dans la ville de Gaza, aggravant encore les souffrances des civils. C'est cette situation catastrophique, cet échec humanitaire et humain, qui nous oblige à agir aujourd'hui", a-t-elle dit.

"Le Hamas est responsable du déclenchement et de la poursuite de cette guerre. Israël a accepté les conditions proposées pour y mettre fin, mais le Hamas persiste à les rejeter. Cette guerre pourrait prendre fin aujourd'hui si le Hamas libérait les otages et déposait les armes", a déclaré de son côté l'envoyée spéciale américaine pour le Proche-Orient Morgan Ortagus.

(Michelle Nichols, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank