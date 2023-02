Seuls 13% des dirigeants d'entreprise ont pris des mesures, selon une enquête publiée par le Medef et l'institut Toluna-Harris Interactive, vendredi 10 février.

On ne fait pas assez de sport en entreprise, selon une enquête publiée par le Medef et l'institut Toluna-Harris Interactive. ( AFP / LINDSEY PARNABY )

S'adonner à une activité physique ou sportive sur son lieu de travail reste peu répandu en France. Seuls 11% des 400 dirigeants d'entreprises privées de 10 salariés et plus interrogés envisagent de mettre en place des aménagements dédiés, tandis que 76% ne prévoient pas de le faire à l'avenir. Parmi les salariés, dont 3.000 ont été interrogés pour l'enquête, un quart ont connaissance d'installations incitant à la pratique du sport au sein de leur entreprise. Une proportion qui grimpe à 37% chez les cadres, mais n'est que de 17% chez les ouvriers.

"On milite très fort pour qu'on puisse bouger plus sur son lieu de travail", car "aujourd'hui les entreprises se mobilisent peu pour la lutte contre la sédentarité de leurs salariés", explique à l' AFP Marie Barsacq, directrice impact et héritage du comité d'organisation des JO de Paris 2024.

Environ 92% des dirigeants et 93% des salariés considèrent que c'est "une bonne chose" ou "une très bonne chose" que l'entreprise "s'implique pour favoriser la pratique d'une activité physique ou sportive". Mais 60% des dirigeants estiment que "ce n'est pas le rôle des entreprises d'inciter" à une telle pratique. "Les salariés n'attendent pas forcément de la part de leur chef d'entreprise des facilités pour faire du sport", constate le Medef.

Freins

Pour l'organisation patronale, l'enquête révèle cependant "une certaine corrélation entre les attentes des salariés et les actions des chefs d'entreprise". Aux yeux des dirigeants, les prescripteurs d'activité physique qui ont la plus grande légitimité sont les professionnels de santé, à 95%, suivis de près par l'école et les associations sportives, à 94%. Parmi les raisons qui dissuadent les salariés de faire du sport en entreprise, 69% évoquent le fait de côtoyer des personnes qu'ils n'ont pas envie de voir en dehors du travail. Devant le fait de réduire le temps de pause et de repos dont ils disposent dans leur journée, invoqué par 66% des sondés.

Parmi les arguments en faveur du sport en entreprise, 87% des salariés citent le maintien en forme et la santé. Tandis que 83% disent qu'une activité physique leur permet ou permettrait de décompresser et de "penser à autre chose" durant leur journée de travail.