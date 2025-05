"On n'est pas privilégié quand on est au RSA!" : Marylise Léon dénonce la "course à l'échalote" de Laurent Wauquiez sur les aides sociales

Dans sa bataille pour la présidence des Républicains, le challenger de Bruno Retailleau a dit vouloir limiter à deux ans l'accès au Revenu de solidarité active pour les Français "qui sont aptes au travail". Une proposition "scandaleuse", selon la présidente de la CFDT.

Marylise Léon, à Paris, le 17 janvier 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Le RSA est un moyen de subsistance, et on ne négocie pas la subsistance!". Interrogée sur la proposition d'une restriction dans le temps du Revenu de solidarité active (RSA) défendue par Laurent Wauquiez, Marylise Léon a éreinté le président de la région Auvergne-Rhône Alpes, lancé dans la dernière ligne droite de sa course avec Bruno Retailleau avant le Congrès LR, samedi 17 mai.

"Considérer que les allocataires du RSA sont des assistés, je trouve ça scandaleux"

Dans un entretien au Parisien publié le 10 mai, le candidat à la présidence des Républicains a défendu sa piste pour "sortir du RSA à vie", afin de "lutter contre l’assistanat" en limitant à deux ans pour les "Français aptes au travail". "Non mais c'est quoi ce tri?", lui répond la présidente de la CFDT, à l'antenne de franceinfo , mardi 13 mai. "Le RSA est un moyen de subsistance, et on ne négocie pas la subsistance (...). Déjà, considérer que les allocataires du RSA sont des assistés, je trouve ça scandaleux !", a t-elle lancé, déplorant des dérives du duel pour la tête de LR.

"Les allocataires du RSA sont les victimes de cette course à l'échalote, on parle aussi de foire à la saucisse. Ça atteint des sommets absolument indignes", a t-elle jugé.

Se disant "scandalisée" par la proposition de Laurent Wauquiez, la présidente du premier syndicat de France fait valoir le rôle de ce dispositif "de solidarité nationale". "On n'est pas privilégié quand on est au RSA! On vit de manière extrêmement précaire!", a t-elle ajouté, invitant le ténor des Républicains "à venir vivre pendant une semaine la vie d'un allocataire du RSA".