On a enfin percé le mystère des cheveux blancs

Les années passent et vous observez, impuissants, vos cheveux qui blanchissent. Ce mystère semble sur le point de s'éclaircir. Selon une étude dirigée par des chercheurs de la faculté de médecine Grossman de l'université de New York (États-Unis), ceux-ci ont peut-être découvert pourquoi vos cheveux deviennent blancs. Qui serait le coupable ? Il semblerait que les cellules souches soient les responsables de ce phénomène. En effet, ces dernières pourraient rester bloquées et perdre, ainsi, leur capacité à maintenir la couleur naturelle des cheveux.

D'après les conclusions publiées dans la revue Nature , les cellules souches mélanocytaires (McSC) se déplacent d'avant en arrière du follicule pileux en développement pendant toute la croissance normale des cheveux. Mais les chercheurs ont constaté qu'au fur et à mesure que les cheveux vieillissent, tombent, puis repoussent, un nombre croissant de ces cellules souches se coincent dans un compartiment appelé « bulbe du follicule pileux ». Ainsi, elles ne mûrissent pas et ne retournent plus à leur emplacement initial, où elles auraient été stimulées afin de se régénérer.

« Notre étude ajoute à notre compréhension de base du fonctionnement des cellules souches mélanocytaires pour colorer les cheveux. Les mécanismes nouvellement découverts soulèvent la

