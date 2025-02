OMV(hydrocarbures): bénéfice net en léger repli en 2024

( AFP / JOE KLAMAR )

Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a publié jeudi un bénéfice net annuel en petit recul mais affiche globalement des résultats solides qui valident sa politique de diversification après l'arrêt historique de ses relations commerciales avec la Russie.

Le résultat net d'OMV s'est élevé à 1,39 milliard d'euros en 2024, contre près de 1,5 milliard en 2023 (-6%), pour un chiffre d'affaires en baisse de 14%, à 34 milliards d'euros, selon un communiqué publié sur son site internet.

La bonne performance de la division chimie est venue compenser les difficultés dans l'énergie causées par "le déclin des prix du gaz et du pétrole et une production plus faible".

"OMV a été rentable en 2024 dans un environnement difficile", a déclaré le PDG Alfred Stern, estimant que la fin des livraisons de gaz russe en décembre 2024 "ouvrait un nouveau chapitre".

Ce fleuron coté à la Bourse de Vienne avait été la toute première entreprise occidentale à signer un contrat de livraison avec Gazprom en 1968 et elle l'a résilié en décembre, à la suite de l'interruption des livraisons par Moscou.

Le contrat - très critiqué depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 - devait courir jusqu'en 2040. OMV importait encore 90% de son gaz depuis la Russie l'été dernier, à contre-courant des entreprises européennes qui ont coupé rapidement tout lien avec le géant russe.

Le groupe dit pouvoir s'appuyer sur sa propre production en Norvège et en Autriche, celle d'acteurs tiers ainsi que sur des volumes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le résultat d'exploitation hors effets exceptionnels et de stocks (CSS), très observé par les analystes, atteint 5,1 milliards d'euros (-14%) en 2024, aidé par les 230 millions de dommages et intérêts auxquels a été condamné Gazprom fin novembre en compensation des problèmes passés d'approvisionnement.

Un flux de trésorerie qui permet à OMV de proposer à ses actionnaires un dividende spécial pour la troisième année consécutive.

Le groupe poursuit sa stratégie de diversification tous azimuts en investissant dans le secteur de la chimie avec sa filiale Borealis et espère lancer la toute première production de gaz offshore en Roumanie en 2027.

Il a vendu sa participation (50%) dans une société malaisienne à TotalEnergies, pour près d'un milliard d'euros.

Détenue à 31,5% par l'État autrichien et à près de 25% par le fonds souverain d'Abu Dhabi, la société OMV est intégrée de la production à la distribution.

Elle emploie environ 23.600 personnes dans le monde (+14% en un an).