Nupes : les chefs de parti jettent "de l'huile sur le feu", dénonce Sandrine Rousseau

"Non seulement on peut coexister, mais on peut construire ensemble" ,a estimé la députée.

Sandrine Rousseau à Paris, le 27 juin 2023. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Parcourue de tensions et secouée par les polémiques, la Nupes aborde la rentrée politique en pleine crispation. Une crispation entretenue par les chefs de partis qui composent la Nupes, qui jettent "de l'huile sur le feu", a déploré mardi 22 août la député écologiste Sandrine Rousseau. Elle a appelé au calme sur RMC .

"Si nous nous enfermons dans des petites phrases, alors nous ne sommes pas à la hauteur de nos responsabilités" , a martelé l'élue de Paris, qui souhaite que "le fonctionnement" et "la gouvernance" de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) évoluent pour que l'alliance, fondée il y a un peu plus d'un an, survive à la rentrée politique.

"Coexister" et "construire"

"Non seulement on peut coexister, mais on peut construire ensemble" , a affirmé Sandrine Rousseau, convaincue que la gauche fait face à "une responsabilité inouïe, historique", dans un contexte de crise climatique et sociale.

Récemment divisés sur la controverse autour du rappeur Médine ou encore la question des violences policières, désunis lors des deux prochaines échéances électorales -les sénatoriales et les élections européennes-, les partis de gauche seront également dispersés ce week-end, chacun ayant organisé ses universités d'été de son côté.

Les députés de la Nupes se retrouveront néanmoins le 18 septembre dans le Val-de-Marne pour préparer la rentrée parlementaire et afficher leur unité, après les multiples dissensions des dernières semaines.