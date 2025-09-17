Nucléaire-Peu de progrès lors d'un entretien Iran-E3, selon des diplomates

(Actualisé avec diplomates, ministère allemand des Affaires étrangères et contexte)

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi et ses homologues européens du groupe E3 n'ont que peu progressé mercredi lors d'un entretien visant à éviter le rétablissement à la fin du mois de sanctions internationales contre Téhéran en rapport à son programme nucléaire, ont déclaré des sources diplomatiques.

Une source diplomatique française avait auparavant indiqué que cet entretien porterait sur le rétablissement des sanctions ("snapback") des Nations unies contre l'Iran, dont le processus a été enclenché fin août par les Européens qui accusent Téhéran d'avoir renié ses engagements pris lors de l'accord de Vienne de 2015 encadrant ses activités nucléaires.

Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne - connus sous le nom de "groupe E3" - soulignent que la période de trente jours qui s'est ouverte fin août avant le rétablissement effectif des sanctions laisse la porte ouverte à la diplomatie et à la prolongation de l'accord de 2015, dont les Etats-Unis se sont retirés sous l'impulsion de Donald Trump en 2018.

Leur offre de prolonger le processus pour une période pouvant aller jusqu'à six mois est toutefois conditionnée à un feu vert de l'Iran à la reprise des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), à la présentation par Téhéran de ses stocks d'uranium hautement enrichi et à la réouverture des pourparlers sur son programme nucléaire avec les Etats-Unis.

On ignore l'état des stocks d'uranium enrichi de l'Iran depuis qu'Israël et les États-Unis ont bombardé les sites nucléaires du pays au mois de juin.

L'entretien téléphonique de mercredi entre Abbas Araqchi, ses homologues de l'E3 et la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne (UE) fait suite à un accord conclu la semaine dernière entre l'Iran et l'AIEA en vue d'une reprise de leur coopération incluant, en principe, l'inspection des sites nucléaires.

Plusieurs diplomates occidentaux ont toutefois déclaré que l'accord n'était pas suffisamment détaillé, qu'il ne fixait aucun calendrier pour l'Iran et qu'il laissait la possibilité à Téhéran de faire de l'obstruction.

Rien n'indique non plus que l'Iran soit disposé à reprendre les pourparlers avec Washington.

Téhéran affirme cependant qu'il s'efforce encore d'affiner la manière dont il va travailler avec l'AIEA.

Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré sur X après l'appel de mercredi que les représentants du groupe E3 avaient souligné que l'Iran devait encore prendre "les mesures raisonnables et précises nécessaires pour permettre une prolongation de la résolution 2231", ajoutant que les sanctions seraient rétablies "en l'absence d'actions concrètes dans les jours à venir".

Ces sanctions frapperaient les secteurs financier, bancaire, des hydrocarbures et de la défense de l'Iran.

Quatre diplomates européens et un responsable iranien ont déclaré avant l'entretien que le scénario le plus probable serait que le groupe E3 procède au rétablissement des sanctions. Deux de ces diplomates ont également indiqué que, même en cas d'accord de dernière minute, il était peu probable que Washington le soutienne.

Selon un diplomate iranien, Téhéran a répété lors de l'appel de mercredi qu'il prendrait des mesures en réponse à un rétablissement des sanctions de l'Onu.

"Ce que Téhéran comprend, c'est que les sanctions de l'Onu vont être rétablies. C'est pourquoi Téhéran refuse de faire des concessions", a déclaré un responsable iranien.

L'Occident affirme que l'avancement du programme nucléaire iranien va au-delà des besoins civils, tandis que Téhéran affirme ne vouloir de l'énergie nucléaire qu'à des fins pacifiques.

(Rédaction de Dubaï, avec John Irish, version française Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet, édité par Augustin Turpin)