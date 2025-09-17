Nucléaire-Le "snapback" au menu d'un nouvel entretien entre l'Iran et l'E3

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, doit s'entretenir ce mercredi avec ses homologues européens du groupe E3 sur le dossier nucléaire iranien, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

De source diplomatique française, on précise que l'entretien portera sur le rétablissement des sanctions ("snapback") des Nations unies contre l'Iran, dont le processus a été enclenché fin août par les Européens qui accusent Téhéran d'avoir renié ses engagements pris lors de l'accord de Vienne de 2015 encadrant ses activités nucléaires.

Paris, Londres et Berlin soulignent que la période de trente jours qui s'est ouverte fin août avant le rétablissement effectif des sanctions laisse la porte ouverte à la diplomatie et à la prolongation de l'accord de 2015, dont les Etats-Unis se sont retirés sous l'impulsion de Donald Trump en 2018.

Les Européens posent toutefois leurs conditions, à savoir que l'Iran autorise la reprise des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dévoile l'état de ses stocks d'uranium hautement enrichi et rouvre des pourparlers sur son programme nucléaire avec les Etats-Unis.

L'AIEA et l'Iran ont annoncé le 9 septembre lors d'une rencontre au Caire la conclusion d'un accord de principe sur la reprise des inspections, suspendues en juin dernier après les bombardements des installations nucléaires iraniennes par Israël et les Etats-Unis, mais Abbas Araqchi a averti que cet accord serait nul et non avenu en cas de rétablissement des sanctions de l'Onu.

