 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nucléaire-Le "snapback" au menu d'un nouvel entretien entre l'Iran et l'E3
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 10:54

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, doit s'entretenir ce mercredi avec ses homologues européens du groupe E3 sur le dossier nucléaire iranien, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

De source diplomatique française, on précise que l'entretien portera sur le rétablissement des sanctions ("snapback") des Nations unies contre l'Iran, dont le processus a été enclenché fin août par les Européens qui accusent Téhéran d'avoir renié ses engagements pris lors de l'accord de Vienne de 2015 encadrant ses activités nucléaires.

Paris, Londres et Berlin soulignent que la période de trente jours qui s'est ouverte fin août avant le rétablissement effectif des sanctions laisse la porte ouverte à la diplomatie et à la prolongation de l'accord de 2015, dont les Etats-Unis se sont retirés sous l'impulsion de Donald Trump en 2018.

Les Européens posent toutefois leurs conditions, à savoir que l'Iran autorise la reprise des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dévoile l'état de ses stocks d'uranium hautement enrichi et rouvre des pourparlers sur son programme nucléaire avec les Etats-Unis.

L'AIEA et l'Iran ont annoncé le 9 septembre lors d'une rencontre au Caire la conclusion d'un accord de principe sur la reprise des inspections, suspendues en juin dernier après les bombardements des installations nucléaires iraniennes par Israël et les Etats-Unis, mais Abbas Araqchi a averti que cet accord serait nul et non avenu en cas de rétablissement des sanctions de l'Onu.

(Rédaction de Dubaï, avec John Irish, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump débarquent d'Air Force One après avoir atterri à l'aéroport londonien de Stansted, pour une visite de deux jours au Royaume-Uni, le 16 septembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Pompe exceptionnelle pour la deuxième visite d'Etat de Trump au Royaume-Uni
    information fournie par AFP 17.09.2025 11:49 

    Tour en calèche, garde d'honneur géante, défilé aérien inédit: le Royaume-Uni sort le grand jeu pour la deuxième visite d'Etat de Donald Trump, reçu mercredi à Windsor par Charles III, à l'écart du public et des manifestations. "Cela va être un très grand jour", ... Lire la suite

  • Budget: les dirigeants du PS arrivent à Matignon pour rencontrer Lecornu
    Budget: les dirigeants du PS arrivent à Matignon pour rencontrer Lecornu
    information fournie par AFP Video 17.09.2025 11:32 

    Les dirigeants du Parti socialiste arrivent dans "un très bon état d'esprit" à Matignon, où le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations en vue de préparer le budget 2026 et d'éviter une censure. "On s'exprimera au sortir de la réunion ... Lire la suite

  • Trump arrive au Royaume-Uni pour une deuxième visite d'État historique
    Trump arrive au Royaume-Uni pour une deuxième visite d'État historique
    information fournie par AFP Video 17.09.2025 11:32 

    Le président des États-Unis Donald Trump est arrivé mardi pour une deuxième visite d'État historique au Royaume-Uni, organisée par le roi Charles III. A Windsor, des manifestants affichaient leur désapprobation.

  • COVIVIO HOTELS : Les signaux haussiers sont intacts
    COVIVIO HOTELS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 17.09.2025 11:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank