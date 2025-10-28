information fournie par Boursorama avec AFP • 28/10/2025 à 08:19

Novasco: pas de repreneur pour le site d'Hagondange, 450 emplois menacés

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le groupe français Métal Blanc, repreneur potentiel du métallurgiste Novasco (ex-Ascometal) en redressement judiciaire, n'a pas déposé d'offre incluant l'aciérie électrique d'Hagondange (Moselle), laissant 450 emplois menacés, a-t-on appris lundi de source syndicale.

Le groupe ardennais a motivé sa décision par les conditions économiques jugées trop défavorables, les incertitudes liées au coût de l'énergie ou des difficultés de fonctionnement et de ressources humaines, selon un communiqué de l'intersyndicale (CGT, CFDT, CFE-CGC) de Novasco Hagondange.

L'annonce intervient à la veille de la date limite pour proposer des offres de reprise pour le groupe et ses quatre sites, qui doivent être examinées le 31 octobre par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Outre Hagondange, Novasco est présent à Leffrinkoucke, près de Dunkerque (Nord), Custines, près de Nancy, et à Saint-Etienne.

"Si un mince espoir demeure pour les sites de Custines, Dunes et Le Marais, le sort du site d'Hagondange semble aujourd'hui scellé", déplorent les organisations syndicales d'Hagondange.

Les syndicats en appellent aux pouvoirs publics afin de sauver cette aciérie électrique, dont la disparition serait, selon les syndicats, un "non-sens écologique et stratégique".

Novasco en est à son quatrième redressement judiciaire depuis 2014. Lors de la reprise en juillet 2024 par Greybull Capital, il était prévu que l'Etat français apporte 85 millions d'euros, tandis que le fonds britannique devait injecter 90 millions d'euros.

Si l'Etat a tenu ses engagements financiers, Greybull n'a apporté que 1,5 million d'euros, selon les syndicats.

Victime du repli du marché automobile, Novasco a aussi joué de malchance après un accident qui a blessé trois ouvriers à Hagondange en novembre dernier lors de la chute d'une poche de métal en fusion, entraînant sept semaines d'arrêt d'activité.