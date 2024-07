Novak Djokovic est-il un surhomme ?

Novak Djokovic est l'homme de tous les records et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le joueur de tennis serbe âgé de 37 ans, auréolé de vingt-quatre titres en grand chelem, est au crépuscule de sa carrière, et n'a plus une minute à perdre dans la chasse aux records.

Son entrée en lice, mardi 2 juillet, sur le gazon de Wimbledon face au Tchèque Vit Kopriva sera scrutée de très près par ses fans mais aussi par de nombreux spécialistes. Et pour cause, l'ancien numéro un mondial a été opéré du genou le… 5 juin dernier à la clinique du Sport à Paris par le Dr Antoine Gerometta. « Djoko » avait été contraint de déclarer forfait lors du tournoi du grand chelem de Roland-Garros, la faute à un ménisque capricieux.

Novak Djokovic a retrouvé le chemin des courts moins de trois semaines après son arthroscopie du genou droit, ce qui est loin d'être anodin ! Ce retour précipité force l'admiration et sera scruté de très près par les professionnels de santé. Car ce calendrier de reprise est assez inhabituel après ce type d'intervention qui, bien que minimaliste, impose un repos de l'ordre de quatre à six semaines avant de reprendre les activités sportives.

Si l'on se doute que la prudence a été totale et la rééducation très progressive, une reprise si précoce est loin d'offrir des garanties sur la résistance de l'articulation aux contraintes extrêmes des matchs en trois sets d'un tournoi du