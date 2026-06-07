Nouvelles législatives au Kosovo sur fond de crise politique persiste

De nouvelles élections législatives sont organisées dimanche au Kosovo, les troisièmes en seulement 18 mois, alors qu'aucun parti n'a été en mesure de former une majorité assez solide pour sortir le pays de la crise politique qu'il traverse.

Plus jeune pays d'Europe depuis sa proclamation d'indépendance de la Serbie en 2008, le Kosovo souhaite adhérer à l'Union européenne mais il ne dispose pas d'institutions fonctionnelles depuis quasiment un an, son Parlement fragmenté ne parvenant pas d'abord à se doter d'un président puis à désigner un nouveau chef de l'Etat.

Aucun sondage sur les intentions de vote n'a été réalisé récemment mais les observateurs prédisent une nouvelle victoire pour Vetëvendosje, le parti du Premier ministre Albin Kurti. Même en cas de succès, le chef du gouvernement devra rechercher des compromis avec d'autres formations pour rassembler une majorité des deux tiers, nécessaire à la désignation d'un nouveau président.

Vetëvendosje a recueilli 51,1% des suffrages lors des dernières élections en décembre mais il n'est pas parvenu à s'entendre avec d'autres partis sur le nom du futur chef de l'Etat, dont la fonction est essentiellement honorifique, ce qui a entraîné la dissolution du Parlement en avril et la convocation d'un nouveau scrutin législatif.

L'UE a exhorté les représentants politiques du Kosovo à doter leur pays d'institutions solides capables de mettre en oeuvre les réformes jugées nécessaires à une adhésion au bloc.

Environ 2,1 millions d'électeurs sont appelés à participer, un niveau supérieur à la population du pays, qui compte 1,6 million d'habitants, en raison de l'importante diaspora essentiellement établie en Europe de l'Ouest et qui tend à voter en faveur de Vetëvendosje.

(Fatos Bytyci; version française Camille Raynaud)