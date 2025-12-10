 Aller au contenu principal
Nouvelles discussions américano-ukrainiennes ce mercredi, dit Zelensky
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 15:25

De nouvelles discussions sont prévues ce mercredi entre les États-Unis et l'Ukraine sur le plan de paix américain, a annoncé dans un communiqué le président Volodimir Zelensky, précisant que la question de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et le développement économique seront à l'ordre du jour.

(Yuliia Dysa, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
