Nouvelle-Calédonie : une délégation d'élus indépendantistes participe à un "Congrès des Colonies françaises" en Azerbaïdjan

Le congrès vise à "vaincre le colonialisme français en créant une plateforme unifiée" pour aider les territoires "dans leur lutte pour l'indépendance".

Le drapeau du FLNKS, à Nouméa. ( AFP / DELPHINE MAYEUR )

L'ensemble des partis non indépendantistes calédoniens ont vivement critiqué la participation d'une délégation d'élus calédoniens à un "Congrès des Colonies françaises" à Bakou, en Azerbaïdjan.

Le FLNKS, et plus précisément l'Union calédonienne, entretient des relations depuis plusieurs années avec l'Azerbaïdjan qui se sont matérialisées, le 18 avril, avec la signature d'un mémorandum de coopération entre l'Assemblée nationale azérie et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie , présidé par Roch Wamytan, un des leaders de l'Union calédonienne.

La délégation présente à Bakou est composée notamment de Mickaël Forrest, membre Union Calédonienne du gouvernement local, où il est chargé de la Protection de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que d'élues du Congrès calédonien proches de la mouvance indépendantiste.

Nicolas Metzdorf, député de la Nouvelle-Calédonie (Renaissance sortant et réélu, non indépendantiste), a saisi en retour la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, invoquant des faits supposés de "trahison". Selon lui, ces élus entretiennent "des intelligences avec une puissance étrangère" visant à "porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française" .

Alliance avec une "dictature sanglante" ?

Les Loyalistes et le Rassemblement-LR ont également condamné cette initiative. Dans un communiqué, ils dénoncent l'alliance du FLNKS avec le pays d'Asie centrale et lui reprochent de mépriser "l'avis des Calédoniens qui sont farouchement opposés à ce que nous nous alliions avec des dictatures sanglantes ".

Dans un autre communiqué, le parti non indépendantiste Calédonie Ensemble dénonce également la participation de la délégation à ce Congrès. Il estime, en reprenant les mots de l'ancien procureur général de la Cour pénale internationale, que l'Azerbaïdjan mène actuellement un "véritable génocide" dans le Haut-Karabakh.

Ce congrès de deux jours est organisé avec le soutien du Baku Initiative Group (BIG), une organisation promue par l'État azerbaïdjanais. Selon son programme consulté par l' AFP , cette réunion compte des représentants d' une quinzaine de partis et mouvements venus de Corse, de Mélanésie, de Polynésie, des Caraïbes et des Antilles .

Le congrès, toujours d'après ce programme, vise à "vaincre le colonialisme français en créant une plateforme unifiée" pour faciliter les échanges entre leurs membres "dans leur lutte pour l'indépendance".

Bakou reproche à la France d'être une alliée majeure de l'Arménie qui a soutenu pendant trois décennies des séparatistes dans la région disputée du Haut-Karabakh, finalement reconquise entièrement par l'armée azerbaïdjanaise en septembre 2023. Paris, pour sa part, a accusé Bakou de chercher à s'ingérer dans sa politique intérieure, en particulier lors de la crise en Nouvelle-Calédonie, secouée depuis mai par un mouvement de révolte meurtrier.