Nouvelle attaque russe sur Odessa, 18 blessés

Conséquences d'une attaque de drone russe dans la région d'Odessa
Des drones russes ont de nouveau attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, blessant au moins 18 personnes et endommageant des immeubles d'habitation, ont déclaré des responsables.
La ville, qui abrite un important port qui constitue une plaque tournante des exportations ukrainiennes, avait déjà été prise pour cible lundi, lors d'une attaque qui a fait 14 blessés.
Selon le chef de l'administration militaire locale Serhiy Lysak, les dernières frappes nocturnes ont provoqué d'importants dégâts dans le quartier de Primorsky, où des immeubles et des habitations ont été endommagés.
Un bâtiment abritant une école maternelle a été fortement endommagé, a indiqué Serhiy Lysak, faisant aussi état de dégâts dans un centre commercial, un hôtel et des locaux administratifs.
Dans un autre quartier, des frappes ont ciblé des infrastructures et des entrepôts.
D'après Serhiy Lysak, un adolescent de 17 ans figure au nombre des blessés. Les services d'urgence ont indiqué que le bilan des frappes pourrait encore évoluer.
L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé un missile balistique et 206 drones sur le pays depuis 18h00 (15h00 GMT) mercredi. Parmi ceux-ci, 172 drones ont été abattus ou neutralisés.
(Rédigé par Anna Pruchnicka ; version française Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)
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