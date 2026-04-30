Conséquences d'une attaque de drone russe dans la région d'Odessa

Des drones russes ‌ont de nouveau attaqué dans la nuit de ​mercredi à jeudi la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, blessant au moins 18 personnes et endommageant ​des immeubles d'habitation, ont déclaré des responsables.

La ville, qui abrite un ​important port qui constitue ⁠une plaque tournante des exportations ukrainiennes, avait déjà ‌été prise pour cible lundi, lors d'une attaque qui a fait 14 blessés.

Selon le ​chef de l'administration ‌militaire locale Serhiy Lysak, les dernières frappes ⁠nocturnes ont provoqué d'importants dégâts dans le quartier de Primorsky, où des immeubles et des habitations ont ⁠été endommagés.

Un ‌bâtiment abritant une école maternelle a été ⁠fortement endommagé, a indiqué Serhiy Lysak, faisant aussi ‌état de dégâts dans un centre commercial, ⁠un hôtel et des locaux administratifs.

Dans un ⁠autre quartier, des ‌frappes ont ciblé des infrastructures et des entrepôts.

D'après ​Serhiy Lysak, un adolescent ‌de 17 ans figure au nombre des blessés. Les services d'urgence ont ​indiqué que le bilan des frappes pourrait encore évoluer.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré ⁠que la Russie avait lancé un missile balistique et 206 drones sur le pays depuis 18h00 (15h00 GMT) mercredi. Parmi ceux-ci, 172 drones ont été abattus ou neutralisés.

(Rédigé par Anna Pruchnicka ; version française Blandine Hénault, édité ​par Tangi Salaün)